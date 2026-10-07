W czwartek taniej na stacjach benzynowych. Najnowsza decyzja ministra energii

RMF24

Nie musisz tankować dziś - poczekaj do jutra. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii maksymalne ceny wszystkich paliw będą w czwartek niższe niż w środę.

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 - 7,71 zł, a oleju napędowego - 7,74 zł. Taką decyzję w sprawie maksymalnych cen paliw podjął minister energii. Oznacza to, że dla wszystkich paliw będą one niższe niż dziś.

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98 - 7,74 zł, a oleju napędowego - 7,80 zł.

Stacjom, które będą sprzedawać droższe paliwo, grozi do miliona zł kary.

Ceny paliw w Polsce, zdj. Michał Czernek , Mateusz Krymski / PAP

CPN - odsłona trzecia

Dzisiejsze obwieszczenie to element pakietu Ceny Paliwa Niżej. Jego trzecia odsłona obowiązuje od weekendu. Cel - ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

CPN został wprowadzony przez rząd po tym, jak w czwartek Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. CPN ma obowiązywać do końca tego roku.