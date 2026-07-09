„Ostrożne gołębie”. Możliwa obniżka stóp procentowych

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Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych już na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Wartość gotówki w obiegu w Polsce przekroczyła tymczasem rekordowe 500 miliardów złotych.

„Ostrożne gołębie”

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński odniósł się do pytania o prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych przed końcem 2026 roku. Szef NBP nie wyklucza złożenia wniosku o obniżkę stóp o 25 punktów bazowych już na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne. Ale ja mam tylko jeden głos w Radzie. Jeśli się nic nie zmieni (...), wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować, jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne, ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć – podkreślił Glapiński.

Prezes NBP zaznaczył, że decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane są kolegialnie przez całą Radę Polityki Pieniężnej. Wskazał jednak, że wśród członków RPP dominuje obecnie ostrożne, „gołębie” nastawienie, czyli skłonność do preferowania niższych stóp procentowych w celu wspierania wzrostu gospodarczego. To są ostrożne gołębie – ocenił Glapiński. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawiony gołębio – dodał.

„Jastrzębie” to zwolennicy wyższych stóp procentowych, dla których najważniejsza jest walka z inflacją.

Glapiński dodał również, że podczas ostatniego posiedzenia Rady nie rozważano jeszcze ewentualnej obniżki w tym roku, choć „nastój był taki gołębi właśnie”. Prezes NBP nie przewiduje także nadzwyczajnego zwołania Rady Polityki Pieniężnej w lipcu.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa, czyli stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc. W tym roku RPP zdecydowała się na jedną obniżkę – w marcu, o 0,25 pkt proc.

Rekordowa wartość gotówki w obiegu

Podczas czwartkowej konferencji Adam Glapiński poinformował również o historycznym przekroczeniu przez wartość pieniądza gotówkowego w obiegu w Polsce poziomu 500 miliardów złotych. Mam informację z ostatniej chwili, że o godzinie 15.00 dzisiaj wartość pieniądza gotówkowego w Polsce przekroczyła 500 mld zł. To symboliczny moment. On pokazuje skalę naszej gospodarki – podkreślił prezes NBP.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec maja wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 4,6 mld zł, czyli o 1,0 proc. w porównaniu z kwietniem, osiągając poziom 482,5 mld zł. Łączna wartość podaży pieniądza M3 – obejmująca gotówkę, depozyty, zobowiązania i inne płynne aktywa – wyniosła na koniec maja 2 bln 852,3 mld zł i była o 18,7 mld zł wyższa niż miesiąc wcześniej.

Polacy coraz bardziej oszczędni

Prezes NBP zwrócił uwagę na zmieniające się zachowania konsumentów. Obserwujemy pilnie zachowania konsumentów. One stały się bardziej prooszczędnościowe ostatnio (...). Trudno do końca powiedzieć, co siedzi w duszy Polaków, ale więcej oszczędzają, mniejszą mają skłonność do zwiększania wydatków – zauważył Glapiński. Zaznaczył jednak, że nie widać „wielkiego niepokoju” wśród społeczeństwa.