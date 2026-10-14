Najnowsze dane o inflacji. GUS wydał komunikat

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4,1 proc. wyniosła inflacja we wrześniu, w ujęciu rok do roku, według wskaźnika CPI (ang. Consumer Price Index, miara cen płaconych przez konsumentów) – podał główny urząd statystyczny. W sierpniu było to 3,4 proc.

Ile wyniosła inflacja we wrześniu?

W ujęciu miesiąc do miesiąca, we wrześniu inflacja uplasowała się na poziomie 0,7 proc. W sierpniu było to 0,3 proc.

Wzrost cen w Polsce/autor: Michał Czernek / PAP

Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podał szybkie szacunki, z których wynikało, że inflacja we wrześniu miała wynieść 4,0 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca.

Co podrożało, a co potaniało?

Z danych GUS wynika, że usługi we wrześniu podrożały o 5,3 proc. rok do roku, ale miesiąc do miesiąca potaniały o 0,5 proc. Z kolei towary w ujęciu rocznym podrożały o 3,6 proc. a w miesięcznym – 1,2.

Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe rok do roku potaniały o 0,4 proc., a miesiąc do miesiąca podrożały o 0,1 proc. Natomiast alkohol i wyroby tytoniowe podrożały o 6,9 proc. w porównaniu do cen sprzed roku, z kolei miesiąc do miesiąca – o 0,8 proc.

Odzież i obuwie były tańsze o 3,7 proc. rok do roku, lecz w ujęciu miesięcznym podrożały o 2,9 proc. Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii podrożały o 5,1 proc. w ujęciu rocznym i o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym.

Z kolei wydatki na zdrowie wzrosły o 4,6 proc. rok do roku i o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Transport podrożał o 17,9 proc. w ujęciu rocznym i o 4,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

Tymczasem informacja i komunikacja podrożały o 3,5 proc. rok do roku, ale potaniały o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca. Z kolei rekreacja, sport i kultura były droższe o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, choć tańsze o 1,9 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wydatki na edukację były wyższe o 4,5 proc. rok do roku i o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca. Restauracje i usługi zakwaterowania podrożały o 4,1 proc. w ujęciu rocznym i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ubezpieczenia i usługi finansowe były droższe o 0,6 proc. rok do roku i o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Z kolei wydatki na higienę osobistą, ochronę socjalną oraz pozostałe towary i usługi wzrosły o 2,4 proc. w ujęciu rocznym, ale zmalały o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.