Maksymalne ceny paliw. Oto stawki na weekend i poniedziałek

RMF24

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. W stosunku do piątkowych stawek wszystkie paliwa podrożeją o kilka groszy za litr.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 – 7,36 zł, a oleju napędowego 7,59 zł. Oznacza to wzrost maksymalnych stawek każdego z paliw o kilka groszy.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje bowiem nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 – 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. Z kolei w czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 – 7,30 zł, a oleju napędowego - 7,52 zł.

Odgórnie ustalane maksymalne ceny paliw to efekt powrotu programu CPN – Ceny Paliw Niżej – na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Cena maksymalna jest ustalana według formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.