Limit dla chińskich hybryd. UE ogranicza import do 350 tys. pojazdów rocznie

Kwestia importu hybryd z Chin od dawna budziła emocje wśród europejskich producentów samochodów. Tańsze modele z Państwa Środka szturmem zdobywały rynek, stając się poważnym zagrożeniem dla rodzimych firm i miejsc pracy w UE. Europejski przemysł motoryzacyjny alarmował, że to nieuczciwa, wspierana przez chińskie subsydia i manipulacje walutowe konkurencja, która może doprowadzić do poważnych strat w sektorze.
Przełomowe porozumienie
Do przełomu doszło po dwóch dniach intensywnych negocjacji w Pekinie.
Unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz ogłosił, że Pekin zgodził się na ograniczenie eksportu hybryd oraz hybryd typu plug-in do Europy. Według Szefczovicza, nowa umowa może „otworzyć perspektywę spadku chińskiego eksportu o ponad połowę”. Szczegółów jednak na razie nie ujawniono.
Ochrona rynku czy protekcjonizm?
Decyzja Unii Europejskiej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część europejskich producentów samochodów przyjęła ją z ulgą, licząc na zahamowanie ekspansji chińskich marek i ochronę miejsc pracy.
Z drugiej strony, Pekin stanowczo odrzuca zarzuty o nieuczciwe praktyki handlowe i podkreśla, że jego firmy działają zgodnie z międzynarodowymi zasadami.