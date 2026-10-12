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Limit dla chińskich hybryd. UE ogranicza import do 350 tys. pojazdów rocznie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (11:41)

Do maksymalnie 350 tys. rocznie Unia Europejska ograniczy import pojazdów hybrydowych z Chin. Taki limit zostanie wprowadzony w ramach porozumienia zawartego między Pekinem a Brukselą - poinformował unijny urzędnik, którego zacytowała AFP.

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Limit dla chińskich hybryd. UE ogranicza import do 350 tys. pojazdów rocznie
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Kwestia importu hybryd z Chin od dawna budziła emocje wśród europejskich producentów samochodów. Tańsze modele z Państwa Środka szturmem zdobywały rynek, stając się poważnym zagrożeniem dla rodzimych firm i miejsc pracy w UE. Europejski przemysł motoryzacyjny alarmował, że to nieuczciwa, wspierana przez chińskie subsydia i manipulacje walutowe konkurencja, która może doprowadzić do poważnych strat w sektorze.

Przełomowe porozumienie

Do przełomu doszło po dwóch dniach intensywnych negocjacji w Pekinie

Unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz ogłosił, że Pekin zgodził się na ograniczenie eksportu hybryd oraz hybryd typu plug-in do Europy. Według Szefczovicza, nowa umowa może „otworzyć perspektywę spadku chińskiego eksportu o ponad połowę”. Szczegółów jednak na razie nie ujawniono.

Ochrona rynku czy protekcjonizm?

Decyzja Unii Europejskiej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część europejskich producentów samochodów przyjęła ją z ulgą, licząc na zahamowanie ekspansji chińskich marek i ochronę miejsc pracy. 

Z drugiej strony, Pekin stanowczo odrzuca zarzuty o nieuczciwe praktyki handlowe i podkreśla, że jego firmy działają zgodnie z międzynarodowymi zasadami.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: samochód hybrydowy

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