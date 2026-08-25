Bezrobocie w Polsce. GUS przekazał najnowsze dane

RMF24

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 5,8 proc., czyli tyle samo, ile miesiąc wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z kolei w II kwartale 2026 roku, stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła 3,2 proc. wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej i wobec 2,8 proc. w II kw. 2025 r.

Najnowsze dane o bezrobociu

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 proc. Jak jednak podał we wtorek GUS, wskaźnik ten osiągnął wartość 5,8 proc. To tyle samo, ile miesiąc wcześniej.

GUS przekazał, że, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 906,4 tys. wobec 901,5 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,7 tys. wobec 83,8 tys. poprzednio.

Zmiany w szerszym ujęciu czasowym

Z kolei w ujęciu kwartalnym, stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2026 r. wyniosła w Polsce 3,2 proc.

To niewielki spadek wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej. Wskaźnik ten jednak wzrósł w porównaniu z wobec II kw. 2025 roku, kiedy wynosił on 2,8 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2026 r. 58,7 proc., tyle samo co w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,8 proc., również tyle, co poprzednio.