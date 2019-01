Miejskie instytucje uruchomiły kolejne telefony, pod którymi specjaliści udzielają mieszkańcom Gdańska wsparcia psychologicznego w związku z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pomoc jest całodobowa.

Szpital, w którym przebywa Paweł Adamowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Całodobowa pomoc psychologiczną dla mieszkańców ruszyła minionej nocy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Od poniedziałku całodobowo działają dwa numery telefonów: 577 772 838, 787 960 860 uruchomione w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji "Fosa" na zlecenie MOPR.

Pomoc można uzyskać również w każdym z dziewięciu Centrów Pracy Socjalnej (CPS) działających na terenie miasta (ich adresy znaleźć można na stronie www.mopr.gda.pl ).

To wsparcie będzie funkcjonowało tak długo, jak będzie potrzebne. W niedzielę wieczorem na miejscu zdarzenia było czterech psychologów MOPR i już na Targu Węglowym po ataku na prezydenta udzielili wsparcia kilkunastu osobom w różnym wieku - ludzie byli w szoku, przerażeni, nie radzili sobie z emocjami - mówi Bożena Leszczyńska-Maksymczuk z referatu prasowego gdańskiego magistratu.



Do ataku na Adamowicza doszło w Gdańsku w niedzielę wieczorem o godz. 20.00 podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Gdańska znajdował się na scenie, gdy podszedł do niego mężczyzna i ugodził go nożem. Prezydent trafił do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną operację; jego stan jest bardzo ciężki. Napastnik - 27-letni gdańszczanin, został zatrzymany przez ochroniarzy.