Ponad tysiąc wrocławian wzięło udział w marszu milczenia, składając w ten sposób hd tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Marsz pod hasłem "Światełko pamięci dla Pawła Adamowicza" rozpoczął się o godz. 19.00 na placu Wolności. Stamtąd uczestnicy przeszli rynkiem do placu Solnego.

Na placu Solnym głos zabrał wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Są takie momenty, w których wszyscy z nas potrzebują bliskości drugiego człowieka. I dzisiaj Wrocław pokazuje, że znowu jesteśmy razem, jesteśmy blisko, za co państwu dziękuję - mówił do zgromadzonych osób.



Wiceprezydent odczytał także list w imieniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który przebywa w Gdańsku na uroczystościach pogrzebowych. "Czuję, że dzisiaj jesteśmy razem, nawet jeśli dzielą nas kilometry. Mieszkańcy Wrocławia, Gdańska i wielu innych polskich miast. Jesteśmy razem, bo chcemy zamanifestować, jak wierzę, nie tylko solidarność z zamordowanym prezydentem Pawłem Adamowiczem, ale też to, że rozumiemy więcej" - napisał prezydent. Zaapelował też o odpowiedzialność za słowa. "Nie szukajmy winnych wokół siebie, szukajmy winy najpierw w nas i siebie zmieniajmy na lepsze. Zmieniajmy nasz język, zwracajmy uwagę na słowa spotkane w internecie, uczulajmy na nie naszych bliskich. Niech to będzie nasz sposób na uhonorowanie Pawła Adamowicza" - podkreślił.





Mieszkańcy Wrocławia oddali hołd zamordowanemu Pawłowi Adamowiczowi / Maciej Kulczyński / PAP



"Za dużo było w naszym kraju bezsensownych śmierci. Tej, jak i innych, nie możemy cofnąć, ale jeśli tylko możemy nadać jej sens, to naszym obowiązkiem jest to zrobić. Niech tym sensem będzie odrzucenie hejtu i realna zmiana języka używanego w życiu publicznym" - napisał w liście prezydent Wrocławia.



Wrocławianie następnie uczcili prezydenta Gdańska minutą ciszy i odśpiewali hymn Polski. Na zakończenie zgromadzeni na placu Solnym wysłuchali utworu "The Sound of Silence".



Opracowanie: Maciej Nycz