Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przemawiając podczas pogrzebu Pawła Adamowicza obiecał, że prezydenci polskich miast będą budować Polskę „prawdziwie demokratyczną, europejską jak Gdańsk, bez dzielenia na lepszych i gorszych Polaków” na wzór miasta, jakie przez lata prezydentury tworzył Paweł Adamowicz.

My prezydenci i burmistrzowie, radni polskich i wielu europejskich miast oddajemy tobie hołd. Hołd dla tego wszystkiego co zrobiłeś, nie tylko dla swojego ukochanego Gdańska, ale i dla naszych miast dzieląc się swoją wielką wiedzą samorządową i doświadczeniem - mówił Karnowski, który był przyjacielem Adamowicza.

Jak podkreślał, "zawsze Pawle mogliśmy na ciebie liczyć". Chylimy dziś czoła przed wielkim dziełem twojego życia, twoją walkę o demokratyczną Polskę w latach 80-tych, oraz realizację wizji nowoczesnego, pięknego, wielkiego Gdańska, europejskiego Gdańska - mówił prezydent Sopotu.



Teraz, w tych niezwykłych, trudnych dniach widzimy, że najważniejsze co dla nas zrobiłeś, to fakt, że zbudowałeś wspaniałą wspólnotę gdańszczan, Polaków, Europejczyków, których setki, a może nawet tysiące cię z nami żegnają. Stworzyłeś z nas rodzinę, w której jest miejsce dla każdego; ze swojego rodzinnego domu, z historii Gdańska, ze swojej głębokiej wiary chrześcijańskiej wyniosłeś bezwarunkową potrzebę miłości i szacunku dla ludzi, niezależnie od poglądu, koloru skóry, wyznania czy orientacji - mówił.



Karnowski podkreślał też, że Adamowicz ponownie rozsławił Gdańsk zarówno w Europie jak i na świcie jako miasto wolności i solidarności. Gościnne dla każdego, zawsze gotowe pomagać słabszym i potrzebującym. Polakom na Wschodzie, mieszkańcom innych miast doświadczonych kataklizmami, a szczególnie migrantom, czy uchodźcom z ogarniętej wojny Syrii - wskazywał.



Pawle takie miasto otwarte na potrzeby innych, pozbawione uprzedzeń i nienawiści, taką Polskę prawdziwie demokratyczną, europejską jak twój Gdańsk, bez dzielenia na lepszych i gorszych Polaków, my prezydenci polskich miast chcemy i obiecujemy dziś tobie, nasz przyjacielu, budować - oświadczył.



Pawle, niech twój duch miłości, wolności i solidarności, duch wielkiego Gdańska pozostanie zawsze z nami - powiedział Karnowski.