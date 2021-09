​Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi poprawki do własnego projektu Polskiego Ładu. Zgodnie z nimi tzw. ulga dla klasy średniej - przeznaczona dotychczas tylko dla etatowców zarabiających do 13 tys. zł miesięcznie - będzie dostępna także dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ważna zmiana w #PodatkowyPolskiŁad. Premier Mateusz Morawiecki zarekomendował klubowi PiS zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG (jednoosobową działalność gospodarczą), które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł. Jeszcze dziś zgłosimy ją w Sejmie - napisał na Twitterze minister Łukasz Schreiber.

Sprecyzował, że chodzi o osoby zarabiające 13 tys. zł brutto miesięcznie. Poprawka dotyczy tych, co maja przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale ok. 70-132 tys. rocznie. Rozwiązanie zrównujące osoby na skali podatkowej przy UOP (umowa o pracę) i JDG. To spowoduje, że do ok. 150 tys. rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny - dodał.

Zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz tzw. ulga dla klasy średniej dla pracowników etatowych.

Ulga dla klasy średniej jest rozwiązaniem, które proponował ówczesny wicepremier Jarosław Gowin. Normalnie w wyniku reform progów oraz składki zdrowotnej wzrosłyby obciążenia dla etatowców zarabiających powyżej ok. 5,7 tys. zł brutto. Ulga miała na celu zneutralizowanie podwyżek dla osób zarabiających do 13 tys. brutto miesięcznie.

Ulga była skierowana początkowo tylko dla osób pracujących na umowie o pracę. Po zmianach będą mogły z niej skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obejmie jednak tylko rozliczających się skalą podatkową, która w połączeniu z podniesieniem kwoty wolnej i drugiego progu, może stać się bardziej atrakcyjną formą rozliczania dla małych przedsiębiorców.