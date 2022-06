Narodowy Bank Ukrainy (NBU) dokonał pierwszej podwyżki stóp procentowych od czterech miesięcy. "Roczna referencyjna stopa procentowa wzrosła ponad dwukrotnie, z 10 proc. do 25 proc." - odnotowała agencja Bloomberga, zaznaczając, że to najwyższy poziom od września 2015 roku i najwyższa stopa procentowa w Europie.

Zdjęcie ilustracyjne / Tatyana Azarova / Alamy Stock Photo /

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podał również, że jego interwencje w celu wsparcia hrywny wzrosły w maju do 3,4 mld dolarów w porównaniu do średnio 2 mld dolarów w poprzednim miesiącu.



Rozwój inflacji wymaga od Banku Narodowego powrotu do aktywnej polityki stóp procentowych, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się oczekiwań inflacyjnych i dolaryzacji gospodarki - poinformował prezes banku centralnego Kirył Szewczenko na czwartkowej konferencji prasowej.



Wiceprezes NBU Serhij Nikołajczuk dodał, że bank centralny w następnym kroku spodziewa się obniżki: Nastąpi to dopiero wtedy, gdy uznamy, że dewaluacja i oczekiwania inflacyjne się uspokoiły.



Prezes banku centralnego stwierdził, że Ukraina powinna dążyć do zawarcia nowej umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. NBU zapowiedział "podjęcie dodatkowych środków" w celu wsparcia rynku międzybankowego.



Jak odnotował Bloomberg, wiceszef banku centralnego Ukrainy Jurij Heletij spodziewa się, że pomoc zagraniczna dla kraju wzrośnie w czerwcu do 4,8 mld dolarów.