2500 polskich firm. Ponad 1000 polskich wydarzeń. Pół roku promocji gospodarki. A to wszystko 4800 kilometrów od Polski. Za dwa tygodnie, 1 października, rusza Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju. Przełożona o rok z powodu pandemii Covid-19 będzie idealną okazją, by zaprezentować największe polskie walory biznesowo-kulturalne na arenie międzynarodowej.

/ Materiały prasowe

Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju jest wyjątkowa z kilku powodów. Po raz pierwszy jej gospodarzem będzie kraj arabski. Jeszcze nigdy też reprezentacja krajów afrykańskich na Expo nie była tak szeroka. Wystawa została przełożona, a jej uczestnicy będą starali się przewidzieć, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Tematem przewodnim imprezy jest "Connecting Minds, Creating The Future" ("Łącząc umysły, tworzymy przyszłość"), co odwołuje się do wyzwań postcovidowych realiów.

W trakcie sześciu miesięcy Expo odwiedzi ok. 18 milionów osób, którzy złożą 25 milionów wizyt - szacują organizatorzy. To świetna arena do promocji polskich przedsiębiorstw, kultury i natury.

Natura nie znalazła się tu przypadkowo. Myślą przewodnią polskiego udziału w Expo jest hasło "Poland. Creativity inspired by nature" ("Polska. Kreatywność inspirowana naturą"). Jeszcze przed wejściem do polskiego pawilonu w Dubaju, odwiedzający poznają bogactwo polskiej natury i atrakcje turystyczne naszego kraju.

Sam pawilon już robi wrażenie w Dubaju. Lokalne władze chcą, by po zakończeniu imprezy pozostał on na stałe. Został wyróżniony przez "The National" w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jako jeden z 17 najlepszych pawilonów na Expo. To dwupiętrowy budynek o powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych. W większości został wykonany z drewna, na zewnątrz otoczony jest rzeźbą kinetyczną, przypominającą lecące stado ptaków. Wewnątrz znajduje się ekspozycja multimedialna, która ma być opowieścią o sukcesach gospodarczych, kulturze, walorach naturalnych naszego kraju. To m.in. tu będą odbywać się spotkania biznesowe z potencjalnymi klientami z całego świata. W pawilonie zaplanowano 800 wydarzeń, najważniejsze to forum polsko-arabskie oraz polsko-afrykańskie.

Świat pozna również Święto Niepodległości 11 listopada - tego dnia najwyższy budynek świata, Burdż Chalifa, zostanie podświetlony w biało-czerwonych barwach - a także polskie Boże Narodzenie. Kulminacją ma być 7 grudnia, który w Dubaju będzie polskim dniem, co ma być widoczne na każdym kroku.



/ Materiały prasowe



Do Dubaju pojedzie 2500 polskich firm, zarówno tych z branży odzieżowej, gastronomicznej, jak i sportowej czy przemysłowej, obecne będą również spółki Skarbu Państwa. Po to, by wymieniać doświadczenia, by zdobywać nowych klientów, by wchodzić na nowe rynki, a także, by przyciągać inwestorów. Jak mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:

Cytat Bliski Wschód jest dziś światowym centrum wymiany handlowej. Jestem przekonany, że dzięki Expo, polskim firmom będzie łatwiej zaistnieć na nowych dla siebie rynkach. Cieszę się, że w programie gospodarczym weźmie udział niemal 2500 firm. To właśnie dla polskich przedsiębiorców przygotowaliśmy unikatowy program wsparcia, który dedykowany jest nie tylko tym największym, ale także małym i średnim firmom. To ważne, by pokazać pełen potencjał gospodarczy naszego kraju. Expo można porównać do Igrzysk Olimpijskich, gdzie kraje konkurują, pokazują swój wizerunek, starają się promować z jak najlepszej strony. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Expo 2020 w Dubaju potrwa od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.