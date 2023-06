"​Za sprawą porozumienia w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia, udało nam się zapobiec kryzysowi gospodarczemu i zapaści gospodarki". Mówił w swoim orędziu prezydent USA Joe Biden. Zapowiedział, że w sobotę podpisze ustawę przegłosowaną w czwartek przez Kongres.

Mówię dziś do państwa, aby poinformować o zażegnanym kryzysie i o tym, co robimy, aby chronić przyszłość Ameryki. Przyjęcie tego porozumienia budżetowego było krytyczne. Stawka nie mogła być wyższa. Jeśli nie udałoby nam się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu, były skrajne głosy, które groziły, że zaprowadzą Amerykę do pierwszego w historii bankructwa. Nic nie mogłoby być bardziej nieodpowiedzialne - powiedział Biden w wygłoszonym orędziu w Białym Domu w piątkowy wieczór.

Prezydent stwierdził, że taki scenariusz oznaczałby kryzys gospodarczy i zapaść gospodarki, utratę pracy przez 8 milionów osób i zdruzgotanie wiarygodności USA na arenie międzynarodowej.

Pełny zapis orędzia Joe Bidena dostępny jest na prezydenckim koncie na Twitterze: