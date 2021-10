Od nowego roku SARON zastąpi LIBOR. To istotna informacja dla wszystkich frankowych kredytobiorców. Decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Europejska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Każdy, kto ma kredyt frankowy, spłaca go po oprocentowaniu częściowo wyrażanym stawką LIBOR. Ta stawka przez lata została jednak mocno skompromitowana, bo okazało się, że niektóre banki na niej oszukiwały. Stąd - podjęta już cztery lata temu decyzja - że stawka LIBOR odchodzi do lamusa. Stanie się to z końcem tego roku, a to dlatego, że wczoraj wieczorem Komisja Europejska zatwierdziła, że od nowego roku w miejsce LIBOR-u pojawi się szwajcarska stawka SARON.

Dla klientów - finansowo i prawnie - w zasadzie nie zmieni się nic. W najbliższych dniach niemal pół miliona frankowiczów może jednak otrzymywać z banków listy informujące o zmianie stawki. Jest to jednak - jak widać - zmiana techniczna.

Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego pokazują, że na koniec zeszłego roku mieliśmy w Polsce ponad 410 tysięcy kredytów hipotecznych zawierających odniesienie do stawki LIBOR CHF. Niemal wyłącznie chodzi tu o kredyty frankowe. To 20 procent wszystkich kredytów hipotecznych w Polsce.

Jako, że z końcem roku LIBOR znika, to długo nie było wiadomo, czym oprocentowywać te wszystkie kredyty. Było ryzyko dla zapewnienia ciągłości umów o kredyt mieszkaniowy denominowany we frankach szwajcarskich. W umowach kredytowych nie było klauzul awaryjnych przewidujących taką sytuacją. Nie było też gotowych żadnych ustaw. W dokumentach Komisja Europejska długo więc ostrzegała, że "brak jasnego i jednoznacznego zamiennika w umowach o kredyt hipoteczny zawierających odniesienie do stopy CHF LIBOR prowadziłby do niepewności prawa, co może prowadzić do sporów sądowych oraz niemożności wywiązania się z umowy".

Dlatego teraz, biorąc pod uwagę rekomendacje jeszcze z 2017 roku, Komisja Europejska zdecydowała, że zamiast stawki CHF LIBOR pojawi się stawka SARON ("Swiss Average Rate Overnight") zarządzana przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX). Zastosowane zostaną: 1-miesięczna stopa składana SARON i 3-miesięczna stopa składana SARON. Stawka 3-miesięczna będzie - po odpowiednim przemnożeniu - zastępowała także 6-miesięczną i 12-miesięczną stopę CHF LIBOR.

Dla klientów różnice wielkie nie będą. Choć się pojawią. Obecnie stawki LIBOR CHF to: 1M -0,7822 proc., 3M -0,7634 proc., 6M -0,7134 proc. i 12M -0,5810 procent. Dla porównania stawki SARON to: 1M -0,7131 proc. i 3M -0,7195 procent.