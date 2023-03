Doprowadziliśmy do podpisania tego porozumienia, gdzie jest zapisane, że cła na zboża i inne produkty rolno-spożywcze będą miały wrócić i rząd będzie się o to starał w interesie całego społeczeństwa - przekazał lider AgroUnii. Ustaliliśmy, że tarcza dla branży rolno-spożywczej będzie wynosiła 10 mld zł. (...) My tracimy te pieniądze. One się należą rolnikom. Trzeba ściągnąć z rynku to zboże, które dzisiaj zalega. To jest zadanie dla rządu - tłumaczył Kołodziejczak.

Lider AgroUnii zapewniał, że jego organizacja będzie patrzeć na ręce władzy i pilnować realizacji podpisanego porozumienia. Robimy to wszystko też dla ludzi, którzy kupują żywność. Tylko polska żywność jest gwarantem normalnych, uczciwych cen - przekonywał.

W środę w ministerstwie rolnictwa odbył się okrągły stół rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.