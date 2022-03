Komisja Europejska ogłosiła nowe zasady zrównoważonego rozwoju. Unijni urzędnicy stawiają na ekonomię zamkniętego obiegu. To oznacza, że smartfony, ubrania, opony i meble będą musiały być trwalsze i łatwiejsze do naprawy oraz recyklingu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Towary produkowane w Unii Europejskiej mają być trwalsze, niezawodne, nadające się do ponownego użycia, modernizacji, naprawy, łatwiejsze w utrzymaniu i odnawianiu.

W pierwszej kolejności nowym zasadom będą podlegać m.in. tekstylia, materace, płytki i detergenty.

Wprowadzony zostanie paszport produktu, który będzie zawierać wszystkie informacje o jego trwałości, a także jak i gdzie będzie go można naprawić. Na przykład przy zakupie laptopa będziemy wiedzieć jak i gdzie oddać go do naprawy.

Może to oznaczać koniec czasów, kiedy co jakiś czas trzeba było kupować nowy telefon, ponieważ obecnego nie można było naprawić. Istnieje jednak duże ryzyko oporu wielkich koncernów przeciwko nowym zasadom.