Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe - mówił o poranku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w konferencji prasowej na stacji Orlen. Spotkanie dotyczyło obniżenia do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca tego roku. "Po obniżeniu VAT na paliwa średnia cena litra benzyny na stacjach wynosi 5,19 zł, a oleju napędowego - 5,24 zł. To są najniższe ceny w UE" - mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek / Albert Zawada / PAP

Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjna hydrę, tę inflacyjna huśtawkę. Dlatego już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników, a po sylwestrze - obiecaliśmy ze od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzyn z 23 na 8 proc. I tak jak obiecaliśmy, to zrobiliśmy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera inflacja do Polski przyszła razem z "covidem, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej".

To trzy główne przyczyny - ocenił. Ratując miejsca pracy płaciliśmy za ZUS, płaciliśmy z budżetu za tzw. postojowe, i po prostu wiele innych instrumentów ratujących miejsca pracy. To spowodowało, że ta masa pieniądza dzisiaj wchodzi na rynek. Gazprom i Rosja - to jest bardziej niż oczywiste - kilkukrotny wzrost, 500-600 proc., przekłada się na ceny różnych produktów. W cenie energii elektrycznej, co najmniej połowa to koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej - powiedział.

"To jest ważny instrument walki o portfele Polaków"

Morawiecki podkreślił, że w innych krajach w ostatnim czasie ceny paliwa rosną o 5-6 proc. U nas spadły - spadły zgodnie z obietnicami - zaznaczył. Jak dodał, dla przeciętnej rodziny to oszczędność kilkudziesięciu złotych na jednym tankowaniu. Cena paliwa była po 6 zł, 6,10 zł, dzisiaj mamy 5,20 zł, 5,30 zł, czyli 80-90 gr różnicy - wskazał.



Dla mnie to jest ważny instrument walki o portfele Polaków - po to, żeby Polacy mieli jak najtańsze produkty, jak najtańszą benzynę, ale to także walka z inflacją - podkreślił premier.



"Dziś mamy najniższe ceny paliwa w UE"

Na konferencji wystąpił też prezes PKN Daniel Obajtek. Po obniżeniu VAT na paliwa średnia cena litra benzyny na stacjach wynosi 5,19 zł, a oleju napędowego - 5,24 zł - oświadczył. To są najniższe ceny w UE. Właśnie dzięki rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego i obniżeniu stawki VAT - stwierdził Obajtek.



Zapewnił, że Orlen stara się przełożyć tę obniżkę na rynek poprzez swoje ceny hurtowe. Na tym rynku kupują także inni sprzedawcy detaliczni - przypomniał, wyrażając nadzieję, że "nasza konkurencja również zaimplementuje te ceny".



Prezes PKN Orlen oświadczył też, że gdyby nie walka z mafiami paliwowymi i optymalizacja samej spółki, to dziś ceny paliw byłyby na poziomie 9-9,5 zł za litr. Te wszystkie działania, a w szczególności działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i PKN Orlen spowodowały, że dziś mamy najniższe ceny w UE i robimy wszystko, by te ceny mogły się utrzymać - oświadczył Obajtek.

"Nasze działania doprowadzają do bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego"

Działalność PKN Orlen ma nie tylko wymiar gospodarczy, mają też na celu wzrost bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego - oświadczył Obajtek. Jako przykład działań, mających również wymiar związany z bezpieczeństwem wskazał współpracę Orlenu z Saudi Aramco. W ramach przejmowania przez Orlen Lotosu, saudyjski koncern m.in. kupi część rafinerii w Gdańsku.



Na przejęcie Lotosu patrzymy także pod kątem bezpieczeństwa - stwierdził Obajtek i podkreślił, że partner z Arabii Saudyjskiej będzie dostarczał 20 mln ton ropy rocznie nie tylko do Polski, ale i całego regionu. To powoduje zwiększenie bezpieczeństwa - zaznaczył.



Jak dodał Obajtek, im większy będzie Orlen, im większe jego dochody i dywersyfikacja obszarów działań, tym bardziej będzie "stabilizować sytuację gospodarczą". Jako przykład podał inwestycje Orlenu w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Te wszystkie nasze działania są nie tylko gospodarcze, ale doprowadzają do naszego bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego - stwierdził prezes PKN Orlen.

Premier: Sprawdzamy, czy ceny żywości spadły

Premier mówił także o wchodzącej od dziś obniżce VAT z 5 proc. do zera na podstawowe artykuły żywnościowe. Podległe nam instytucje już sprawdzają, czy te ceny, które są na pólkach sklepowych uwzględniają obniżkę VAT na żywność. Żywność jest jednym z elementów, który wpływa na inflację - oświadczył Morawiecki.

Jak dodał, rząd zdecydował się nie czekać w tej kwestii na ostateczne zgody ze strony Komisji Europejskiej. KE działa wolno, czasami za wolno, a inflacja jest tu i teraz. I żeby na tą inflację odpowiedzieć, obniżyliśmy akcyzę, VAT na gaz, energię elektryczną, paliwa, ciepło, ale także na żywność - stwierdził.

1 lutego obniżony został również VAT na nawozy. Jak zaznaczył Morawiecki, rząd czeka na odpowiedź Komisji co do możliwości stosowania - obok obniżki VAT - również dopłat do nawozów.