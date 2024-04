Polacy domagają się od banków prawie 22 miliardów złotych - wynika ze sprawozdania rzecznika finansowego opisanego przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wartość zgłoszonych 2023 roku roszczeń była kilka razy wyższa niż rok wcześniej.

Do sądów trafiło w 2023 r. ponad 100 tys. spraw przeciwko instytucjom finansowym, skierowanych przez ich klientów - wynika ze sprawozdania rzecznika finansowego, opisywanego we wtorek przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Kwota roszczeń w nowych sprawach to prawie 24 mld zł. Ponad 22 mld zł to kwota pozwów przeciwko bankom. Chodzi przede wszystkim o walutowe kredyty hipoteczne.

Wartość zgłoszonych roszczeń była kilka razy wyższa niż rok wcześniej. Liczba pozwów nie rosła tak mocno - było ich o jedną czwartą więcej niż w poprzednim roku.

O bieżącym poziomie traktowania klientów przez banki, czy ubezpieczycieli więcej mówi liczba reklamacji. Ta zwiększyła się do 2,2 mln, ale tempo przyrostu było podobne jak w latach poprzednich.

Nie zmienia się też proporcja reklamacji uznawanych: w bankach jest to ponad połowa, u ubezpieczycieli mniej niż jedna na trzy.

Zeszły rok pokazuje, że podmioty rynku finansowego coraz bardziej empatycznie podchodzą do klientów i powoli odrabiają lekcję domową z poprzednich lat. Ale pozostało jeszcze dużo do zrobienia, by rynek uczynić bardziej przyjaznym dla klientów - ocenia Ziemowit Bagłajewski, zastępca rzecznika finansowego.