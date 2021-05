Pandemia zwłaszcza na początku mocno przeniosła nasze życie do internetu. Ruch w sieci momentami był aż o 80 procent ponad normę. Zwłaszcza gdy łączyliśmy zdalną pracę ze zdalną nauką i zdalną rozrywką. To uświadomiło klientom, że potrzebują szybszego dostępu do internetu. To też może przyspieszyć rozwój sieci 5G. Niestety, coś za coś. Trzeba się spodziewać, że u wszystkich operatorów ceny za usługi telekomunikacyjne będą w kolejnych latach rosły - ostrzega Bożena Leśniewska z zarządu Orange Polska. Jak pandemia zmieniła rynek usług telekomunikacyjnych? Co dostajemy, a co potrzebujemy? Krzysztof Berenda rozmawiał o tym podczas kongresu Impact.

