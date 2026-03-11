Zakup samochodu nie zawsze musi wiązać się z dużym obciążeniem firmowych finansów. Można sporo zaoszczędzić i kupić kilkuletnie auto w kwocie nawet kilkakrotnie niższej w porównaniu do nowego samochodu prosto z salonu. Żeby to zrobić, możesz polować na okazje z rynku wtórnego, np. dostępne w ofercie mAuto. W jednym miejscu możesz wybrać jeden spośród wielu modeli poleasingowych samochodów dostępnych w promocyjnych cenach z atrakcyjnym finansowaniem.

/ Materiały prasowe

Jakie modele poleasingowych aut są dostępne w ramach promocyjnych ofert mAuto?

Od ręki możesz kupić wiele ciekawych modeli samochodów osobowych, dostawczych lub kompaktowych do jazdy po mieście. Już w momencie przeglądania dostępnych pojazdów, postaraj się ustalić swoje potrzeby, preferencje i maksymalny budżet do wykorzystania. Na podstawie tych informacji zawęzisz zakres poszukiwań i szybciej wybierzesz samochód, który sprosta Twoim oczekiwaniom.

Poleasingowe auta, które możesz kupić od ręki w korzystnej cenie to m.in.:

Volkswagen Golf VIII - to klasyczny wybór dla osób, które cenią sobie niezawodność, komfort prowadzenia i dużą przestrzeń bagażową. Takie poleasingowe auto możesz nabyć w kwocie oscylującej w granicy 40-60 tys. zł.

Volvo XC40 - poleasingowe auto szwedzkiego producenta może być dobrym wyborem zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców poszukujących auta do firmowej floty. Kilkuletnia hybryda jest oszczędna, komfortowa, a model Volvo XC40 zapewnia też duża przestrzeń w bagażniku.

KIA Ceed - możesz zdecydować się na poleasingowe auto z manualną skrzynią biegów i silnikiem 1.5 T-GDI. To oszczędna jednostka benzynowa, która jest w stanie przejechać dziesiątki tysięcy kilometrów bez poważnej awarii, oczywiście przy odpowiedniej dbałości użytkownika o stan techniczny auta.

Ford Transit - to duże dostawcze auto poleasingowe, które można wykorzystywać, np. na dostawy towarów do kontrahentów albo w firmie kurierskiej. W przypadku poleasingowego modelu możesz mieć kilkuletniego Transita w kwocie ok. 50 tys. zł.

BMW iX - nowoczesna odmiana elektrycznego samochodu niemieckiego koncernu BMW. Występuje z automatyczną skrzynią biegów, a za kilkuletni pojazd tego typu zapłacisz nawet poniżej 200 tys. zł dla oferty poleasingowej.

W atrakcyjnych cenach w ramach oferty aut poleasingowych dostępne są też samochody marki Toyota, np. Corolla albo Audi A6, Mercedes-Benz B czy nawet typowo miejski Renault ZOE, którego koszt zakupu netto może oscylować w granicy 50 tys. zł.

A jeśli potrzebujesz fabrycznie nowego auta, które gwarantuje mnóstwo przestrzeni dla kierowcy i pasażerów, możesz wybrać salonowe BMW X3 klasy premium. Ten nowoczesny samochód może sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników, a w przypadku oferty mAuto jest dostępny z szerokim pakietem usług w ramach umowy leasingowej lub najmu długoterminowego.

Rabaty na poleasingowe samochody - poznaj warunki upustów

Aktualnie możesz przystąpić do akcji promocyjnej na samochody poleasingowe w mAuto, w ramach której zyskujesz rabat wynoszący 2000 zł netto. Kwota zostanie odliczona od ceny samochodu widocznej na stronie internetowej. Aktualnie obowiązuje też inna promocja, w ramach której można zyskać kolejne 2000 zł rabatu na 6. ratę leasingową, o ile wszystkie dotychczasowe raty będą uregulowane w terminie, a kwota netto zakupu pojazdu wynosi co najmniej 100 000 zł.

Dlaczego warto korzystać z rabatów na auta poleasingowe?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na używane auta poleasingowe. To przede wszystkim spora oszczędność w kosztach, bo takie auto da się kupić w cenie nawet o kilkadziesiąt procent niższej w porównaniu do fabrycznie nowych pojazdów z salonu. Do tego na poleasingowy samochód możesz zdecydować się na atrakcyjną umowę leasingową, np. z pakietem ubezpieczenia OC, AC, assistance oraz wsparciem w ramach koordynacji serwisu. A to wszystko z rabatami sięgającymi nawet do 2000 zł.