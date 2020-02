Podatki, negocjacje z górnikami i świętowanie. To – w skrócie - w przyszłym tygodniu czeka nas w gospodarce.

Zdjęcie ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Jeśli chodzi o nasze prywatne portfele, to przyszły tydzień będzie momentem, kiedy wielu z nas rozliczy się z fiskusem. Możliwość internetowego składania PIT-u działa od soboty . Wystarczy wejść na stronę internetową podatki.gov.pl .

Im szybciej złożymy PIT, tym szybciej dostaniemy ewentualny zwrot. Jeżeli rozliczymy się przez internet, to zwrot dostaniemy maksymalnie w ciągu półtora miesiąca, a jeżeli rozliczymy się już teraz - w najbliższym czasie, to pieniądze możemy dostać w mniej, niż tydzień.

W przyszłym tygodniu mają odbyć się rozmowy z górnikami z PGG. Ponad 40 tys. zatrudnionych tam osób chce podwyżek. Spółce brakuje na to ok. 200 mln złotych. Jeżeli porozumienia z rządem zabraknie, to jeszcze w lutym czeka nas wielki protest górników w Warszawie.

Poza tym w przyszłym tygodniu mamy tłusty czwartek. Wielu z nas wyda pieniądze na słodkości.