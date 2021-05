Tylko w marcu deweloperzy zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań. To o prawie 63 proc. więcej niż przed rokiem - informuje "Gazeta Wyborcza".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak ocenia "GW", rok 2020 zapisze się w historii. Z danych GUS wynika, że oddano wówczas do użytku 221 978 mieszkań. To wynik o 7 proc. lepszy niż w i tak już dobrym 2019 r. Do tego najwyższy od 41 lat, czyli od końcówki tzw. epoki Gierka.

Po wojnie tylko raz polskim budowlańcom udało się oddać więcej kluczy do nowych nieruchomości. Rekord padł w 1978 r., kiedy powstały prawie 284 tys. mieszkań - powiedział dziennikowi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.



Także sprzedaż mimo pandemii idzie dobrze - w 2020 r. deweloperzy odnotowali tylko niespełna 20-proc. spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Z najnowszych danych JLL wynika, że odbudowa popytu była tak dynamiczna, że już w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż nowych mieszkań była rekordowa. Deweloperzy w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi w I kw. 2021 r. sprzedali łącznie 19,5 tys. mieszkań, o 40 proc. poprawiając wynik sprzed kwartału.



Dziennik zwraca też uwagę, że deweloperzy tylko w marcu zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań. To o prawie 63 proc. więcej niż przed rokiem. W całej historii polskiego budownictwa nie było miesiąca, w którym deweloperzy zaczęliby budować aż tak dużo lokali - podkreślił Turek. "Raptem w samym marcu deweloperzy dostali decyzje, które pozwalają budować prawie 23,3 tys. mieszkań. To o 68 proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy.