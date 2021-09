KGHM Polska Miedź ogłoszona Firmą Roku 2020: nagrodę wręczono podczas gali XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Kapituła wyróżniła miedziowego giganta m.in. za rekordowe wyniki, strategię, zrównoważony rozwój i innowacyjność.

Logo XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu / Łukasz Gągulski / PAP

Nagrodę wręczył prezesowi KGHM Marcinowi Chludzińskiemu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W wystąpieniu podkreślił, że KGHM Polska Miedź należy do wiodących polskich marek, których logo znane jest na całym świecie.

"To wizytówka Polski i wizytówka Dolnego Śląska" - mówił.

Zauważył, że mimo kryzysu spowodowanego pandemią KGHM-owi udało się w ubiegłym roku wypracować znaczący, ponad 3-miliardowy zysk, zaś w pierwszym półroczu tego roku zysk spółki przekroczył już 3,7 mld zł.

Jacek Sasin ocenił, że także dzięki takim firmom jak miedziowy gigant polska gospodarka szybciej wychodzi ze spowolnienia spowodowanego pandemią.

"Mam nadzieję, że ten trudny okres jest już za nami. Wskaźniki gospodarcze wskazują, iż czas kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią mija - to również w pewnej części zasługa KGHM" - stwierdził.

Zaznaczył również, że KGHM to firma z wizją, która ma pomysły nie tylko na swoje bieżące funkcjonowanie, ale także na to, jak zmierzyć się z największymi obecnie wyzwaniami, przede wszystkim: z transformacją energetyczną.

Prezes KGHM-u Marcin Chludziński, dziękując za wyróżnienie spółki tytułem Firmy Roku, podkreślał, że za sukcesem każdej instytucji czy firmy stoją ludzie. "Za naszym dzisiejszym sukcesem stoją 34 tysiące pracowników firmy, to jest ich nagroda" - zaznaczył.

Nawiązując do strategii firmy, prezentowanej we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Chludziński zadeklarował gotowość KGHM-u do biegu w "maratonie rozwojowym", i stwierdził, że "przyszłość jest w miedzi".

Decyzję kapituły, która zdecydowała o nagrodzeniu KGHM Polska Miedź tytułem Firmy Roku 2020, uzasadniał podczas gali w Karpaczu członek zarządu Fratrii Michał Karnowski: jak mówił, KGHM buduje markę Polski na świecie od 60 lat, zaś większość dochodów firmy pochodzi z eksportu. KGHM to siódmy największy producent miedzi na świecie i wicelider w produkcji srebra. W ostatnim czasie - podkreślał Karnowski - firma notuje najlepsze od lat wyniki, a kurs jej akcji rośnie. W ubiegłym roku spółce udało się - mimo pandemii - zwiększyć produkcję.

Kapituła doceniła również strategię miedziowego giganta, która m.in. stawia na zrównoważony rozwój i ekologię, inwestuje w innowacyjne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 i włącza się w transformację energetyczną, m.in. w zakresie upowszechniania odnawialnych źródeł energii.

W trakcie gali XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu wręczone zostały jeszcze dwie inne nagrody: Szkoły Głównej Handlowej, którą otrzymał prezes firmy Maspex Krzysztof Pawiński, oraz prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, która trafiła do firm 3M, Techland oraz BSH. Jak oceniono, są to spółki szczególnie wyróżniające się działaniami na rzecz społeczności lokalnej.