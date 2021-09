Jest pierwszy kraj, gdzie kryptowaluta stała się oficjalnym państwowym pieniądzem. Od dziś bitcoin jest legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Uznanie bitcoina prawnym środkiem płatniczym firmuje sam prezydent Salwadoru Nayib Armando Bukele Ortez.

Zwolennicy tego pionierskiego kroku wyliczają, że na bankowych prowizjach i innych kosztach uda się zaoszczędzić w 6,5-milionowym kraju około 400 mln dolarów rocznie. Przeciwnicy jednak burzą się, że bitcoin jest tak niestabilny, iż równie dobrze mieszkańcy i firmy mogą stracić znacznie więcej - jeśli bitcoin będzie tracił na wartości.

O tym, że bitcoin jest niestabilny może świadczyć fakt, że w kilka godzin zaliczył spadek o dziesięć procent wartości. Tuż przed oficjalnym wprowadzeniem, bitcoin był wart 52 i pół tysiąca dolarów, a dziesięć godzin później - nieco ponad 45 tysięcy.

Przeciwnicy rozwiązania obawiają się też promowania przestępczości i prania pieniędzy w Salwadorze.



Cyfrowe portfele nie zadziałały

Na początek cyfrowe portfele - w postaci aplikacji dla każdego obywatela - nie zadziałały. Prezydent od razu wskazał winnych pisząc na Twiterze: "Apple, Google, Huawei - uwolnijcie go" i dodał czerwona emotkę symbolizującą złość.

Jak podkreśla dziennikarz RMF FM, kiedy już wszystko zacznie działać jak należy, pozostanie kilka pytań. Po pierwsze, czy sklepom i innym firmom nie grożą formalnie żadne kary za odmowę przyjęcia kryptoprzelewu, a skoro nie, to jak uznać bitcoina za faktycznie równoprawny środek płatniczy. Po drugie - nawet jeśli firmy będą chciały przyjąć kryptoprzelew, to będzie kłopot, bo na znacznej części terytorium kraju nie ma odpowiedniego zasięgu.



W miastach stanęły już bankomaty, w których można wymienić swoje bitcoiny na tradycyjne pieniądze papierowe.



W Salwadorze dotychczasowy środek płatniczy to od 20 lat amerykański dolar.