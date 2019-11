- Przebudowa systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego, kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm, estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę



- Modernizacja szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, dostosowanie programu nauki i szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnych gospodarek



- Zmiany przepisów dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego: wprowadzenie pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście, wprowadzenie możliwości poruszania się BUSpasem, gdy w samochodzie są minimum cztery osoby, zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców



- Działań proekologicznych: wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe



- Wzmocnienie rodziny: taka sama płaca za taką samą pracę dla kobiet i mężczyzn, kontynuowanie wypłat 13-tej emerytury, w 2021 roku także 14-tej emerytury, większa dbałość o aktywność seniorów, rozbudowa Domów Seniora, dodatkowe ulgi dla rodzin z trójką lub więcej dzieci



- Ochrona zdrowia: przeznaczenie niemal 1 mld zł na supernowoczesne Centrum Onkologii, pakietu badań dla każdego Polaka po 40. roku życia, utworzenie funduszu modernizacji szpitali, kontynuacja informatyzacji służby zdrowia



- Zmiany w konstytucji w celu zagwarantowanie ochrony środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych i na Indywidualnych Kontach Emerytalnych



- Rozwój polskich projektów: przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, Via Baltica, Via Carpatia, budowa ponad 100 obwodnic, gazociąg Baltic Pipe, remonty setek dworców, szpitali, szkół



- Redukcja biurokracji, administracji, by zaoszczędzić "co najmniej kilka miliardów złotych"



- Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości



- Uczciwa konkurencja: największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. Należy też skończyć z rajami podatkowymi i walczyć z mafiami VAT