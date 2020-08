Kryzys wywołany epidemią koronawirusa doprowadził do zaprzestania wykonywania pracy przez 4,7 mln mieszkańców Hiszpanii w drugim kwartale 2020 roku - wynika z danych Krajowego Instytutu Statystyki w Madrycie (INE).

Ludzie wypoczywający na barcelońskich plażach / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

Cytujący w środę dane INE dziennik “El Confidencial" wskazał, że w drugim kwartale bieżącego roku koronakryzys doprowadził w Hiszpanii do realnego spadku godzin pracy o 25 proc.

Gazeta odnotowała, że od kwietnia do czerwca z powodu koronakryzysu przestało być aktywnymi zawodowo 4,7 mln mieszkańców Hiszpanii. Większość z nich stanowiły osoby zwolnione tymczasowo z pracy.



Z danych INE wynika, że wskutek kryzysu wywołanego epidemią Covid-19 z pracy zostało zwolnionych w Hiszpanii już ponad 1 mln osób. Najbardziej dotkniętymi bezrobociem sektorami hiszpańskiej gospodarki są turystyka oraz gastronomia.



Jak wyliczył INE, w drugim kwartale 2020 roku, czyli w okresie obowiązujących na terenie Hiszpanii obostrzeń związanych z epidemią, spadła też realna wartość płac pracowników. W stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku były one niższe o 13 proc.



“El Confidencial" odnotował, że w ujęciu kwartał do kwartału spadek PKB w Hiszpanii wyniósł pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem tego roku 18,5 proc., zaś w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku był on jeszcze większy, osiągając 22,1 proc.