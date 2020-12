W tym roku przeciętna rodzina planuje wydać na święta średnio 1318 złotych - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. To o niemal 30 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Kryzys i pandemia mocno zmieniają nasze świąteczne plany.

Według badania Deloitte, na prezenty przeciętna rodzina planuje wydać 680 zł, na żywność - 430 zł, a na rozrywkę - 150 zł. Z powodu pandemii znacznie mniej niż rok temu zamierzamy wydać na podróże - tylko 58 zł.

Ankieta Jaką kwotę zamierzasz w tym roku wydać na święta dla siebie i swoich najbliższych? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaką kwotę zamierzasz w tym roku wydać na święta dla siebie i swoich najbliższych? Do 500 zł 27% 500 - 1000 zł 23% 1000 - 1500 zł 15% 1500 - 2000 zł 23% Powyżej 2000 zł 12%

głosów: 26

Witold Siekierzyński ze spółki eService, która obsługuje płatności kartami ostrzega, że deklarowane oszczędności nie muszą się przełożyć na rzeczywiste świąteczne wydatki Polaków.



To jest coś, co wychodzi w badaniach co roku - mówimy, że święta będą oszczędniejsze, kupimy trochę mniej prezentów. Na końcu okazuje się, że jednak przychodzi nam do głowy prezent jeszcze dla kogoś bliskiego, wydajemy na jedzenie nieco więcej, niż planowaliśmy. Na ile te deklaracje będą spełnione? To się okaże pewnie w styczniu - podsumowuje.

Ankieta Czy zamierzasz wydać na święta mniej niż w ubiegłym roku? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy zamierzasz wydać na święta mniej niż w ubiegłym roku? Tak 60% Nie 40%

głosów: 5

Co ciekawe, mieszkańcy innych europejskich krajów ograniczają świąteczne budżety jeszcze bardziej niż Polacy - chodzi o cięcia przekraczające nawet 43 proc.



Najwyższy budżet planują przeznaczyć na święta Hiszpanie, chcący wydać równowartość prawie 1 660 zł. Z kolei najmniejsze wydatki na ten cel, spośród badanych przez nas krajów, prognozują Holendrzy. W związku z Bożym Narodzeniem ich portfel stanie się lżejszy o średnio 945 zł - wyjaśnia Agnieszka Szapiel z firmy Deloitte Polska.

Ankieta Czy samodzielnie przygotujesz w tym roku świąteczne potrawy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy samodzielnie przygotujesz w tym roku świąteczne potrawy? Tak, wszystko przygotuję samodzielnie 67% Nie - zamówię gotowe w restauracji 0% Część przygotuję samodzielnie, a pozostałe zamówię 33%

głosów: 3

Na jakie prezenty czekamy?

Ankieta Jaką kwotę zamierzasz w tym roku wydać na prezenty świąteczne dla najbliższych? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaką kwotę zamierzasz w tym roku wydać na prezenty świąteczne dla najbliższych? 100 - 200 zł 40% 200 - 500 zł 0% 500 - 1000 zł 20% Powyżej 1000 zł 40%

głosów: 5

Raport firmy Delloite pokazuje, że jednym z najbardziej oczekiwanych prezentów świątecznych są w tym roku pieniądze. Na pierwszym miejscu wymieniają je mężczyźni, podczas gdy kobiety chciałyby znaleźć pod choinką głównie kosmetyki i perfumy.



Najpopularniejszymi kategoriami produktowymi, którymi będziemy obdarowywać dorosłych, są kosmetyki i perfumy, następnie upominki związane z hobby, jak również odzież i obuwie. Wśród upominków kupowanych dzieciom i nastolatkom dominują zabawki i prezenty związane z hobby - tłumaczy Natalia Załęcka, CMO Advisory Leader, Head of Marketing Transformation, Deloitte.

Ile wydamy na paliwo?

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą dla kierowców tańsze niż zeszłoroczne. Paliwa są średnio o 50-60 groszy tańsze niż rok temu.

Obecnie benzyna 95 i olej napędowy kosztują średnio między 4,40 a 4,50 zł za litr. To oznacza, że jeżeli ktoś ma do przejechania np. trasę Warszawa - Kraków - Warszawa, czyli dwa razy po 300 kilometrów, to na paliwo wyda średnio 270 złotych. To ok. 30-40 złotych mniej niż przed rokiem.



Jeśli chodzi o perspektywy na rynku polskim, przed nami raczej nieduże zmiany, jeśli chodzi o ceny paliw - mówi analityk rynku paliw, doktor Jakub Bogucki.

Przedświąteczne zakupy: W sklepie czy przez internet?

Jak wynika z raportu Delloite, myśląc o przedświątecznych zakupach wciąż chcemy korzystać w pierwszej kolejności ze sklepów stacjonarnych, jednak ich przewaga nad tymi internetowymi jest coraz mniejsza.

Ankieta Gdzie robisz większość przedświątecznych zakupów? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Gdzie robisz większość przedświątecznych zakupów? W internecie 100% W sklepach stacjonarnych 0%

głosów: 2

Jak rozkładają się nasze preferencje zakupowe w zależności od konkretnej grupy produktów? W sklepach stacjonarnych kupujemy najczęściej kosmetyki i perfumy, dobra luksusowe, produkty do domu, a także żywność i napoje.



Sklepy internetowe najczęściej wybieramy w przypadku elektroniki czy zabawek. Ci, którzy decydują się na zakup odzieży i obuwia oraz akcesoriów sportowych, sklepy online wskazywali równie często, co stacjonarne.

Ciekawym trendem, który można zaobserwować, jest łączenie wizyt w sklepach stacjonarnych i internetowych. Zaczynamy zakupy w sklepie stacjonarnym, a kończymy je w internecie lub odwrotnie - tłumaczy Witold Siekierzyński ze spółki eService. Jak to wygląda w praktyce? Np. oglądamy towary w sklepach i jeśli któryś nam się spodoba, to od razu porównujemy jego cenę w internecie i patrzymy, czy i gdzie możemy kupić taniej. Sklepy stacjonarne dają nam też możliwość np. przymierzenia ubioru, która może nas ostatecznie przekonać do zakupu.



Zakup prezentów przez internet: Na co trzeba uważać?

93 proc. z nas przynajmniej część prezentów kupi w tym roku przez internet. Tak wynika z danych obsługujących płatności kartami firm eService i Mastercard. Otóż o tym, czy skorzystamy z danego sklepu, często decydują oferowane metody płatności. Jakie najbardziej sobie cenimy?

Najpopularniejszą metodą jest BLIK. Potem jest płatność za pomocą tzw. szybkich przelewów i karta płatnicza. Idealny sklep internetowy to taki, który daje nam możliwość wyboru spośród wszystkich tych metod - mówi Witold Siekierzyński ze spółki eService.

Zbyt atrakcyjna cena w internecie może być pułapką. Może świadczyć o tym, że sklep nie działa rzetelnie albo należy do oszusta. Warto o tym pamiętać, kupując świąteczne prezenty w sieci.



Sprawdźmy tożsamość sprzedawcy i możliwość kontaktu z nim. Nie kupujmy, jeśli na stronie nie ma takich danych. Taki sklep może należeć do oszusta, który nie wysyła opłacanych zamówień albo nielegalnie oferuje produkty. Zwróćmy szczególną uwagę na to, kiedy powstało przedsiębiorstwo, ile dostało pozytywnych opinii, czego dotyczą i kiedy były dodane - radzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upewnijmy się, że przedsiębiorca działa z Polski lub innego kraju Unii Europejskiej - nasze prawa są wówczas dużo lepiej chronione - dodaje.



Zweryfikujmy okres zwrotu oferowany przez sprzedającego. Co do zasady jest to 14 dni, jednak przedsiębiorca może zaoferować dłuższy czas - np. 30 lub 100 dni - radzi Chróstny. Jeśli dokonujemy przelewu lub płatności natychmiastowej, dokładnie sprawdzajmy, czy nie zostaliśmy przeniesieni na fikcyjną stronę platformy płatności lub naszego banku - sugeruje.

Warto w trakcie zakupów korzystać z internetowych porównywarek cen. Niektóre z nich oferują sprawdzenia historii cen - to pozwala na sprawdzenie, czy promocja jest faktycznie korzystna.