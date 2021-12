Ponad 40 proc. Polaków wyda w tym roku 50-100 zł na prezent świąteczny dla jednej osoby – wynika z badania sondażowego przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix. Niemal 2/3 Polaków podaruje bliskim zabawki, a ponad połowa kosmetyki i słodycze.

Zdj. ilustracyjne / J.M. Guyon - Copyright 2013 / PAP/CTK

Z badania wynika, że 29 proc. Polaków zamierza przygotować prezenty świąteczne dla czterech-pięciu osób. Co piąty pytany obdaruje sześciu-siedmiu bliskich. 15 proc. respondentów przygotuje podarunki dla więcej niż 10 osób. 2 proc. badanych chce wręczyć upominek jednej osobie, a tylko 1 proc. Polaków nie kultywuje tej tradycji.



Ograniczamy wydatki na prezenty?

W badaniu respondenci zadeklarowali też kwoty, jakie przeznaczą na prezenty dla jednej osoby. 43 proc. wyda na świąteczny upominek od 50 do 100 zł, co czwarty zadeklarował przedział 101-200 zł na pojedynczy prezent, a 17 proc. pytanych zadeklarowała kwotę do 50 zł. 4 proc. respondentów jeszcze nie wie, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Tylko 2 proc. Polaków deklaruje kwotę wyższą niż 500 zł na osobę - podał Krzysztof Łuczak z Grupy Blix. Jak zaznaczył, porównując tegoroczne i ubiegłoroczne deklaracje konsumentów, można zauważyć, że największy spadek dotyczy kwoty 51-100 zł.

W zeszłym roku 47 proc. Polaków chciało tyle wydać na prezent, w tym - 43 proc. W tym roku o 4 p.p. więcej Polaków zapowiedziało, że wyda mniej niż 50 zł na prezent. Może to być powiązane z zaciskaniem pasa i decyzją badanych o ograniczeniu wydatków - ocenił ekspert.

Gdzie kupujemy prezenty?

45 proc. respondentów zamierza kupić część prezentów online, a resztę - stacjonarnie. 33 proc. ankietowanych będzie szukało upominków tylko w placówkach stacjonarnych, a 17 tylko w sklepach internetowych.



Respondenci wskazali również kategorie, w których zamierzają kupić świąteczne prezenty. Aż 64 proc. pytanych wskazało na zabawki. Kosmetyki i słodycze wybrało 52 proc. ankietowanych. 40 proc. pytanych kupi ubrania na prezent. Co trzeci respondent planuje podarować bliskim perfumy oraz książki, a co piąty wskazał na artykuły domowe.



Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (wywiad internetowy) przez UCE Research i Grupę BLIX, na próbie 1120 dorosłych Polaków odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.