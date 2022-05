Rosną wynagrodzenia w działających w Polsce firmach. W kwietniu pensje wzrosły o 14,1 procent - tak przynajmniej wynika z najnowszych danych GUS. Jak czytamy "przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,43 zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. rdr". Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,8 proc.

/ Albert Zawada / PAP

W kwietniu rdr wzrosło też zatrudnienie o 2,8 proc. W marcu wynosiło +2,4 proc.



Według danych statystycznych, w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do kwietniowego. Najbardziej korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie podmioty z sekcji budownictwo.

W przetwórstwie przemysłowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 9,6, wyższym od notowanego w kwietniu (minus 11,5). W budownictwie zaś wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 14, a więc nieco wyżej niż w kwietniu, gdy było to minus 15,4 proc.



W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na poziomie plus 0,4 - podobnym jak w kwietniu (plus 0,9). W handlu detalicznym zaś majowy wskaźnik wyniósł minus 5,7, czyli był wyższy niż przed miesiącem (minus 7,5).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 6,1, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (minus 5,8). W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był w maju na poziomie plus 5,4 wobec minus 4,0 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w za-kresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 5,2), zbliżone do zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (plus 5,5).



W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sektorze informacja i komunikacja ukształtowała się na poziomie plus 12,8, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (plus 14,1). W finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) wyniósł w maju na poziomie plus 18,4, wyższym od notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 13,9).



Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu rdr wzrosły o 23,3 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu wzrosły rdr o 23,3 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.



Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 20,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc.

W kwietniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 45,1 proc., po wzroście o 35,9 proc. w marcu - informuje GUS.



W stosunku do marca ceny wzrosły o 8,7 proc.