Ponad 460 tys. przedsiębiorstw zamknięto w Chinach na stałe w pierwszym kwartale 2020 roku – podał w poniedziałek hongkoński dziennik „South China Morning Post”, wiążąc to z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na chińską gospodarkę.

Zdjęcie ilustracyjne / ROMAN PILIPEY / PAP

Ponad połowę zamkniętych w tym okresie firm stanowią przedsiębiorstwa młode, które działały od mniej niż trzech lat - zauważa gazeta, powołując się na dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej.

W pierwszym kwartale znacznie spadła również liczba nowych przedsiębiorstw. Zarejestrowano ich w tym okresie ok. 3,2 miliona, czyli o 29 proc. mniej niż od stycznia do marca ubiegłego roku.



Liczba zamkniętych przedsiębiorstw podkreśla wyzwania stojące przed Chinami na drodze do ożywienia gospodarki, której w pierwszym kwartale grozi ujemny wzrost, pierwszy od 1976 roku - pisze "SCMP".



W liczbie 460 tys. zarówno firmy, którym cofnięto licencje na działalność, jak i te, które same ją zakończyły. Jest wśród nich 26 tys. firm z sektora eksportowego - podała gazeta, powołując się na platformę Tianyancha, która kompiluje dane publiczne.



Chinom udało się w dużej mierze opanować epidemię Covid-19, a utrudnienia w kraju w większości ustąpiły. Jednak są oznaki trwałych szkód dla popytu wewnętrznego, a dodatkowo zewnętrzny wstrząs spowodowany powszechnymi zakazami opuszczania budynków w innych ważnych gospodarkach zjawia się szybko i wściekle - napisali ekonomiści z francuskiego banku Societe Generale Yao Wei i Michelle Lam.



Mimo pandemii i ryzyka wystąpienia w Chinach drugiej fali zachorowań przywódcy kraju deklarują zamiar osiągnięcia zakładanych na bieżący rok celów gospodarczych i społecznych. Według planów Komunistycznej Partii Chin (KPCh) PKB i dochód rozporządzalny mieszkańców kraju ma w tym roku osiągnąć wartość dwukrotnie wyższą niż przed dekadą.



Pekin nie ustalił jak dotąd konkretnego celu wzrostu PKB na rok 2020. Z powodu epidemii koronawirusa przełożono tegoroczną sesję parlamentu, planowaną na marzec. Na tych sesjach zwykle ogłaszane są główne cele gospodarcze na dany rok.