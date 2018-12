Polscy przewoźnicy zamówią ekspertyzę dotyczącą nowych, kontrowersyjnych przepisów o transporcie międzynarodowym. Przypomnijmy: wstępnie przyjęli je unijni ministrowie. Zdaniem właścicieli firm transportowych, planowane przepisy są niezgodne z unijnym prawem. Mogą też spowodować upadek aż kilkunastu tysięcy małych polskich firm transportowych oraz doprowadzić do tego, że Polacy stracą nawet jedną trzecią dotychczasowych zleceń na terenie Unii.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Według transportowców, przepisy wydają się niezgodne z tak zwanymi filarami ekonomicznym i socjalnym Unii Europejskiej. Ta sama praca kierowcy będzie różnie wyceniana w zależności od tego, przez jaki kraj kierowca przejeżdża.

Unia Europejska opierała się na filarach ekonomicznych: swobody przepływu osób, kapitału, towarów i przedsiębiorczości. Rok temu przyjęty został też filar socjalny. Mówi on o ochronie pracowników i ich socjalnych prawach. Przyjęte przepisy trzeba oceniać, czy nie idą wbrew tym filarom. Jeżeli spojrzymy na przyjęte rozwiązania, wychodzi na to, że ta sama praca kierowcy, w tych samych warunkach, będzie różnie wyceniana w zależności od tego, czy realizuje on przewozy z rynku własnego czy cudzego. To w sposób oczywisty będzie niezgodne z filarem praw ekonomicznych, bo to ogranicza swobodę świadczenia usług na jednolitym, unijnym rynku transportowym. Jest tu wiele elementów o charakterze dyskryminacyjnym i protekcjonistycznym - podkreśla Maciej Wroński.

Właściciele firm transportowych chcą, aby te wstępne wnioski potwierdzili specjaliści z zakresu prawa unijnego. Ekspertyza ma być gotowa w przyszłym roku. Wtedy zostanie przekazana rządowi, aby ten mógł interweniować w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.