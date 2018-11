Podwodne kamery Deep Discoverer'a, operowanego przez NOAA, uchwyciły u wybrzeży Portoryko niezwykły widok. Wyjątkowa meduza od razu zyskała przydomek "psychodeliczna" z powodu swojej nietypowej pozy. National Oceanic and Atmospheric Administration zajmuje się głównie ostrzeżeniami przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jednak sporą część działalności zajmują badania naukowe. Wszystko po to, by każdy docenił piękno na przykład tych "podwodnych fajerwerków", jak określił jeden z pracowników crossotę millsae.

