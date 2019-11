To będzie jedyna taka - patriotyczna i bardzo radosna - impreza w kraju: 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, zapraszamy Was do wspólnego śpiewania biało-czerwonych przebojów! Pomogą nam fachowcy: gwiazdy rodzimej sceny muzycznej. Spotykamy się na Rynku Głównym w Krakowie - startujemy o godzinie 13:00!

/RMF FM /