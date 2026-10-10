To wyspa nie z tej ziemi. Oferuje 300 dni słońca w roku

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Gdy w Polsce króluje jesienna szaruga i coraz częściej sięgamy po parasole, na jednej z Wysp Kanaryjskich lato trwa w najlepsze. La Gomera – bo o niej mowa – to prawdziwy raj dla wszystkich, którzy marzą o słońcu przez cały rok. Wyspa oferuje aż 280-300 słonecznych dni rocznie, a temperatura rzadko spada poniżej 20 st. C, nawet zimą. To idealne miejsce, by naładować baterie i zapomnieć o codziennych troskach.

Niezwykły klimat przez cały rok

La Gomera słynie z wyjątkowo łagodnego klimatu, który zawdzięcza pasatom i chłodnemu prądowi kanaryjskiemu. Latem temperatura sięga 29 st. C, a zimą utrzymuje się na przyjemnym poziomie około 20 st. C.

Dzięki temu wyspa przyciąga turystów spragnionych słońca i ciepła niezależnie od pory roku. To także doskonałe miejsce dla osób, które chcą złapać trochę witaminy D bez obaw o upały czy ulewne deszcze.

Zielone lasy i słoneczne plaże – kontrasty, które zachwycają

La Gomera to miejsce, które zachwyca nie tylko pogodą - to idealny kierunek dla tych, którzy chcą odpocząć od tłumów. To również wyspa pełna kontrastów. Północne rejony zachwycają miłośników przyrody – wilgotne, zielone lasy wawrzynowe Parku Narodowego Garajonay, wpisanego na listę UNESCO, to prawdziwy raj dla fanów trekkingu i spacerów wśród natury. Magiczne, często spowite mgłą lasy, imponujące wąwozy i wodospady sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Południe wyspy to zupełnie inny świat – tu króluje słońce, szerokie panoramy na Atlantyk i urokliwe plaże. Miejscowości takie jak Valle Gran Rey czy Playa Santiago zapraszają na leniwe plażowanie, kąpiele w oceanie i relaks w klimatycznych barach z widokiem na morze.

Wieczory pełne magii

Gdy słońce zaczyna chować się za horyzontem, La Gomera odsłania swoją wyjątkową stronę. Małe bary tętnią życiem, rozbrzmiewa w nich muzyka na żywo, a spektakularne zachody słońca zapierają dech w piersiach. To idealny moment, by poczuć prawdziwy klimat wyspy i zanurzyć się w jej niepowtarzalnej atmosferze.

Jak dotrzeć na La Gomerę?

Choć na wyspę nie dolecimy bezpośrednio z Polski, podróż nie jest skomplikowana. Najpierw należy polecieć na Teneryfę – z wielu polskich miast dostępne są bezpośrednie loty, zwłaszcza w sezonie. Po przylocie na lotnisko Tenerife Sur wystarczy przejechać do portu Los Cristianos, skąd regularnie kursują promy na Gomerę. Rejs trwa około godziny i kończy się w stolicy wyspy – San Sebastián de La Gomera.

Bilety na prom można kupić online lub w porcie, a rozkłady najlepiej sprawdzić z wyprzedzeniem.