To najstarszy pracujący kierowca tira? Przejechał ponad 8 milionów kilometrów

RMF24

Najstarszym czynnym kierowcą tira jest, prawdopodobnie, 93-letni Orrin Asmus ze stanu Iowa w USA. Zaczął pracować w zawodzie mając 19 lat. Za kółkiem przejechał odległość równą około 10 kursom z Ziemi na księżyc i z powrotem.

Obecnie laur najstarszego czynnego kierowcy ciężarówki należy do Doyla Archera, który zdobył ten tytuł w grudniu ubiegłego roku jako 92-latek. Wkrótce może się to jednak zmienić. Pretendentem do miana rekordzisty jest 93-letni Orrin Asmus ze stanu Iowa w USA. Został zgłoszony do księgi rekordów Guinnessa przez pracodawcę, McLaughlin Freight – przekazała agencja UPI.

W ciągu 70 lat pracy kierowcy Asmus przejechał w sumie ponad pięć milionów mil, czyli ponad osiem milionów kilometrów. To mniej więcej tyle, co dziesięć tras z Ziemi na księżyc i z powrotem. Przewoził towary przez wszystkie stany USA, z wyjątkiem Hawajów i Alaski.

Asmus, który w sierpniu będzie obchodził 94 urodziny, pracuje dla McLaughlin Freight od 11 lat.