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To najstarszy pracujący kierowca tira? Przejechał ponad 8 milionów kilometrów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (21:37)

Najstarszym czynnym kierowcą tira jest, prawdopodobnie, 93-letni Orrin Asmus ze stanu Iowa w USA. Zaczął pracować w zawodzie mając 19 lat. Za kółkiem przejechał odległość równą około 10 kursom z Ziemi na księżyc i z powrotem.

To najstarszy pracujący kierowca tira? Przejechał ponad 8 milionów kilometrów
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • 93-letni Orrin Asmus prawdopodobnie jest najstarszym pracującym kierowcą tira.
  • Przejechał ponad 8 mln kilometrów.
  • Przez jakie stany USA woził towary?
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Obecnie laur najstarszego czynnego kierowcy ciężarówki należy do Doyla Archera, który zdobył ten tytuł w grudniu ubiegłego roku jako 92-latek. Wkrótce może się to jednak zmienić. Pretendentem do miana rekordzisty jest 93-letni Orrin Asmus ze stanu Iowa w USA. Został zgłoszony do księgi rekordów Guinnessa przez pracodawcę, McLaughlin Freight – przekazała agencja UPI.

W ciągu 70 lat pracy kierowcy Asmus przejechał w sumie ponad pięć milionów mil, czyli ponad osiem milionów kilometrów. To mniej więcej tyle, co dziesięć tras z Ziemi na księżyc i z powrotem. Przewoził towary przez wszystkie stany USA, z wyjątkiem Hawajów i Alaski.

Asmus, który w sierpniu będzie obchodził 94 urodziny, pracuje dla McLaughlin Freight od 11 lat.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kierowcy

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