Kiedy pić kawę, by żyć dłużej? Naukowcy nie mają wątpliwości

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Poranna kawa to dla wielu z nas rytuał, bez którego trudno rozpocząć dzień. Najnowsze badania naukowców nie tylko potwierdzają korzyści płynące z umiarkowanego picia kawy, ale wskazują też konkretną porę, w której warto sięgnąć po ten aromatyczny napój. Sprawdź, kiedy najlepiej pić kawę, by cieszyć się zdrowiem i dłuższym życiem.

Kawa od lat budzi emocje – jedni nie wyobrażają sobie bez niej życia, inni podchodzą do niej z rezerwą. Jednak naukowcy są zgodni: umiarkowane spożycie kawy – od 3 do 5 filiżanek dziennie – może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej potwierdza, że taka ilość nie tylko nie szkodzi, ale może nawet zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych chorób.

Obalono już wiele mitów dotyczących negatywnego wpływu kawy na zdrowie. Regularne picie kawy w rozsądnych ilościach nie zwiększa ryzyka poważnych schorzeń, a wręcz przeciwnie – może wspierać organizm.

Dobre wieści dla kawoszy. Za rogiem czyha jednak „Super El Niño” Szykują się rekordowe zbiory kawy robusta jednego z brazylijskich producentów, Caferon. Firma szacuje, że w tym roku zbierze nawet 3 mln worków, każdy po 60 kg. To oznaczałoby wrost o 30 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W tle pojawia się jednak…

Najlepsza pora na kawę?

Przełomowe wnioski przyniosły niedawne badania opublikowane przez European Society of Cardiology. Analiza nawyków ponad 40 tysięcy dorosłych Amerykanów wykazała, że kluczowa jest nie tylko ilość, ale i pora picia kawy. Największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób, które sięgały po kawę wyłącznie rano – między godziną 4:00 a 12:00.

W tej grupie ryzyko przedwczesnej śmierci było aż o 16 proc. niższe w porównaniu do osób, które w ogóle nie piły kawy. Co więcej, ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia spadało aż o 31 proc. Tak spektakularnych efektów nie zaobserwowano u osób pijących kawę w późniejszych godzinach dnia.

Dlaczego kawa o poranku jest najlepsza?

Sekret tkwi w naszym zegarze biologicznym. Poranna kawa pobudza organizm wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy, a jej działanie do wieczora zdąży wygasnąć. Dzięki temu nie zaburza snu, który jest kluczowy dla zdrowia i regeneracji. Osoby pijące kawę późnym popołudniem czy wieczorem mogą mieć problemy z zasypianiem, co negatywnie wpływa na ogólną kondycję organizmu.