Dobre wieści dla kawoszy. Za rogiem czyha jednak „Super El Niño”

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Szykują się rekordowe zbiory kawy robusta jednego z brazylijskich producentów, Caferon – przekazała agencja Reutera. Firma szacuje, że w tym roku zbierze nawet 3 mln worków, każdy po 60 kg. To oznaczałoby wzrost o 30 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W tle pojawia się jednak zagrożenie – „Super El Niño”. Czy to ekstremalne zjawisko pogodowe zniszczy uprawy kawy i skomplikuje sytuację na światowych rynkach tego surowca?

Według prognoz „El Niño” osiągnie szczyt pod koniec roku. Jak wpłynie to na rynek kawy?/zdj. ilustracyjne

Według prognoz „El Niño” osiągnie szczyt pod koniec roku. Jak wpłynie to na rynek kawy?/zdj. ilustracyjne / Shutterstock

„Duże ziarna dobrej jakości i wysokie plony”

Sprzyjające warunki pogodowe oraz stosowane nowoczesne systemy nawadniania to główne powody optymistycznych szacunków brazylijskiego producenta kawy – Caferon. Firma, z siedzibą w stanie Rondônia na północy kraju, przewiduje, że w tym roku zbiory kawy robusta osiągną rekordowy poziom 3 mln worków, po 60 kg każdy. Przewyższa to prognozy agencji rolniczej Conab, która szacowała wynik na poziomie 2,77 mln worków. Jeśli szacunki producenta okażą się trafne, tegoroczne zbiory będą o prawie 30 proc. wyższe niż w zeszłym roku (2,32 mln worków).

Jak wskazał prezes Caferon, Juan Travain, temperatura i opady deszczu w północnej Brazylii utrzymywały się w tym roku w dużej mierze w granicach norm sezonowych. Szef firmy optymistycznie patrzy w przyszłość. Zbiory w sezonie 2026/27 prawdopodobnie przyniosą duże ziarna dobrej jakości i wysokie plony – powiedział Travain.

Robusta lepiej radzi sobie w trudnych warunkach niż arabica

W samym stanie Rondônia, w brazylijskiej Amazonii, plony robusty należą do najwyższych na świecie – to średnio ok. 64 worki z każdego hektara. Przyczynia się do tego m.in. stosowanie specjalnych systemów nawadniania. Tamtejsze plantacje kawy robusta są więc mniej podatne na upały i suszę niż uprawy kawy arabica w pozostałych częściach Brazylii.

W innych regionach kraju jednak warunki pogodowe nie były tak sprzyjające dla upraw kawy, zwłaszcza w południowo-wschodniej Brazylii. Tamtejszy stan Minas Gerais borykał się z nieregularnymi opadami deszczu, a trzy ulewne dni w czerwcu zwiększyły ryzyko wystąpienia chorób bakteryjnych i grzybiczych. Jak się jednak okazuje, robusta ma w tej kwestii pewną biologiczną przewagę.

Kawa robusta jest też z natury lepiej przystosowana do gorącego klimatu – ocenił Enrique Alves, badacz z brazylijskiej państwowej instytucji badawczej Embrapa. Dodał również, że znaczna część roślin uprawianych w stanie Rondônia jest odporna na rdzę liściową kawy i nicienie. Ogólnie rzecz biorąc, robusta jest bardziej odporna niż arabika – podsumował naukowiec.

„Super El Niño” sieje postrach wśród producentów kawy

Tymczasem w tle pojawiają się obawy, że ekstremalne zjawisko pogodowe „Super El Niño” może zakłócić następny cykl produkcyjny. Chodzi o zjawisko atmosferyczne, podczas którego na powierzchni wody Pacyfiku utrzymuje się ponadnormatywnie wysoka temperatura. Ta z kolei, jak ocenił prezes Caferon, pozostaje największym powodem do niepokoju, jeśli „El Niño” się nasili.

Jak dodał, największe ryzyko dla plantacji występuje między sierpniem a październikiem, kiedy silne upały mogą spalić rośliny i owocodajne gałęzie w okresie kwitnienia. To rodzi ryzyko znacznie mniejszych plonów.

Badacz Enrique Alves dodał, że według prognoz „El Niño” osiągnie szczyt pod koniec roku. Będzie to korzystniejszą sytuacją niż gdyby doszło do tego w okresie kwitnienia – od sierpnia do września, jak miało to miejsce w 2024 roku.

Nie jest to sytuacja idealna, ale szkody mogą być mniejsze niż w zeszłym roku. Najgorszym scenariuszem byłoby osiągnięcie szczytu zjawiska przed okresem kwitnienia – ocenił Enrique Alves.