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Oczy i skóra w samolocie. Czy wiesz, jak reaguje ciało?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (13:32)

Gotowi do lotu na urlop? Bagaż spakowany, cel wyznaczony i miejsce na pokładzie zajęte. A czy wiemy, co czeka nasze ciało? O tych zasadach powinniśmy pamiętać - jeszcze zanim wystartujemy na wakacje.

Oczy i skóra w samolocie. Czy wiesz, jak reaguje ciało?
Oczy i skóra w samolocie. Czy wiesz, jak reaguje ciało? /Shutterstock
  • Podczas lotu samolotem suche powietrze powoduje pieczenie i zaczerwienienie oczu; warto stosować sztuczne łzy, nawilżać oczy i unikać soczewek kontaktowych na czas podróży.
  • Nawadnianie organizmu jest kluczowe – picie wody małymi łykami chroni przed wysuszeniem oczu i skóry, natomiast alkohol i słone przekąski mogą pogarszać odwodnienie.
  • Skóra na pokładzie samolotu jest narażona na przesuszenie, dlatego zaleca się stosowanie lekkiego makijażu, kremów nawilżających z kwasem hialuronowym lub gliceryną oraz używanie mgiełek bezzapachowych i balsamów do ust.
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Piekące i zaczerwienione oczy – to jedna z nieprzyjemnych dolegliwości, z którymi prawdopodobnie trzeba będzie się zmierzyć na pokładzie samolotu. Przyczyną jest suche powietrze, które potęguje zmęczenie wzroku w czasie podróży. Mruganie nie pomaga – może tylko pogłębiać problem.

Ulgę mogą przynieść sztuczne łzy. Najlepiej skorzystać z nich, gdy tylko czujemy, że oczy potrzebują nawilżenia. Jeżeli nosimy soczewki kontaktowe – to na czas lotu warto zastąpić je okularami.

Trzeba też pamiętać o nawadnianiu organizmu. Picie wody małymi łykami – chroni także przed nadmiernym wysuszeniem gałki ocznej.

Zwłaszcza w czasie długiego lotu – warto pomyśleć też o dodatkowej higienie. Lepiej zrezygnować z makijażu i mieć „w pogotowiu” chusteczki oraz krople nawilżające.

Skóra wysyła sygnał SOS

W samolocie cierpi też skóra i - również z powodu nadmiernego przesuszenia – może być napięta oraz podrażniona.

Zwykle wilgotność powietrza wynosi 40-60 proc. – w samolocie mamy zaledwie 10-20 proc.

W tej sytuacji także ważne jest piecie wody i lepiej unikać słonych przekąsek oraz alkoholu – które działają odwrotnie i dodatkowo odwadniają skórę. 

Zamiast ciężkiego makijażu – wybieramy lżejszą wersję. Natomiast podstawą pielęgnacji jest krem nawilżający z kwasem hialuronowym lub gliceryną – warto też użyć balsamu o takich właściwościach do całego ciała i kremu do rąk.

Ratunkiem, który poprawi komfort podróżowania – może być mgiełka bezzapachowa lub woda termalna  do twarzy i pomadka do ust.

Źródło: Twoje Zdrowie
Tagi: samolot woda Lot skóra oczy sucho nawilżenie

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