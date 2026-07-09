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Gotowi do lotu na urlop? Bagaż spakowany, cel wyznaczony i miejsce na pokładzie zajęte. A czy wiemy, co czeka nasze ciało? O tych zasadach powinniśmy pamiętać - jeszcze zanim wystartujemy na wakacje.

Oczy i skóra w samolocie. Czy wiesz, jak reaguje ciało?

Oczy i skóra w samolocie. Czy wiesz, jak reaguje ciało? / Shutterstock

Piekące i zaczerwienione oczy – to jedna z nieprzyjemnych dolegliwości, z którymi prawdopodobnie trzeba będzie się zmierzyć na pokładzie samolotu. Przyczyną jest suche powietrze, które potęguje zmęczenie wzroku w czasie podróży. Mruganie nie pomaga – może tylko pogłębiać problem.

Ulgę mogą przynieść sztuczne łzy. Najlepiej skorzystać z nich, gdy tylko czujemy, że oczy potrzebują nawilżenia. Jeżeli nosimy soczewki kontaktowe – to na czas lotu warto zastąpić je okularami.

Trzeba też pamiętać o nawadnianiu organizmu. Picie wody małymi łykami – chroni także przed nadmiernym wysuszeniem gałki ocznej.

Zwłaszcza w czasie długiego lotu – warto pomyśleć też o dodatkowej higienie. Lepiej zrezygnować z makijażu i mieć „w pogotowiu” chusteczki oraz krople nawilżające.

Skóra wysyła sygnał SOS

W samolocie cierpi też skóra i - również z powodu nadmiernego przesuszenia – może być napięta oraz podrażniona.

Zwykle wilgotność powietrza wynosi 40-60 proc. – w samolocie mamy zaledwie 10-20 proc.

W tej sytuacji także ważne jest piecie wody i lepiej unikać słonych przekąsek oraz alkoholu – które działają odwrotnie i dodatkowo odwadniają skórę.

Zamiast ciężkiego makijażu – wybieramy lżejszą wersję. Natomiast podstawą pielęgnacji jest krem nawilżający z kwasem hialuronowym lub gliceryną – warto też użyć balsamu o takich właściwościach do całego ciała i kremu do rąk.

Ratunkiem, który poprawi komfort podróżowania – może być mgiełka bezzapachowa lub woda termalna do twarzy i pomadka do ust.