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Witamina D jest niezbędna dla zdrowych kości, prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz układu odpornościowego. Większość osób kojarzy ją z jesienią i zimą, kiedy dostęp do promieni słonecznych jest ograniczony. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, czy latem również warto ją suplementować i czy istnieje ryzyko przedawkowania.

Faktycznie, witaminę D można przedawkować, ale nie dzieje się to z powodu ekspozycji na słońce. Najczęściej przyczyną jest nadmierna suplementacja.

Organizm posiada naturalny mechanizm regulujący produkcję witaminy D w skórze. Pod wpływem promieniowania UVB powstaje witamina D3, jednak gdy jej ilość staje się wystarczająca, organizm ogranicza dalszą produkcję.

Nawet wielogodzinny pobyt na słońcu nie doprowadzi do toksycznego stężenia witaminy D. Nie oznacza to jednak, że nadmierne opalanie jest bezpieczne – zwiększa ono ryzyko oparzeń słonecznych, przedwczesnego starzenia się skóry oraz rozwoju nowotworów skóry.

Kiedy dochodzi do przedawkowania witaminy D?

Przedawkowanie witaminy D jest niemal zawsze związane z przyjmowaniem zbyt dużych dawek suplementów przez dłuższy czas.

Ryzyko wzrasta, gdy:

stosuje się preparaty o wysokiej zawartości witaminy D bez konsultacji z lekarzem,

jednocześnie przyjmuje się kilka suplementów zawierających witaminę D,

nie kontroluje się poziomu witaminy D we krwi mimo długotrwałej suplementacji,

Jakie są objawy przedawkowania witaminy D?

Nadmiar witaminy D prowadzi do zwiększonego wchłaniania wapnia, co może skutkować hiperkalcemią, czyli zbyt wysokim stężeniem wapnia we krwi.

Do objawów należą między innymi:

silne pragnienie,

częste oddawanie moczu,

nudności i wymioty,

utrata apetytu,

zaparcia,

osłabienie,

bóle głowy,

senność,

bóle mięśni,

zaburzenia rytmu serca.

W ciężkich przypadkach może dojść do uszkodzenia nerek, odkładania się wapnia w tkankach oraz zaburzeń pracy serca.

Kiedy warto badać poziom witaminy D?

Rutynowe badanie poziomu witaminy D nie jest konieczne u każdej zdrowej osoby.

Może być jednak zalecane u pacjentów:

z osteoporozą,

z przewlekłymi chorobami nerek lub wątroby,

z zaburzeniami wchłaniania,

z podejrzeniem niedoboru lub przedawkowania.

Jak bezpiecznie suplementować witaminę D?

Aby zmniejszyć ryzyko przedawkowania: