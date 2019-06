Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt z amerykańskim dostawcą na znaczne zwiększenie dostaw gazu statkami, zza Oceanu. To zwiększa szansę na to, że gdy w 2022 roku skończy się kontrakt na gaz rosyjski, to Polska będzie mogła nawet całkowicie z niego zrezygnować. Jak wylicza reporter RMF FM Krzysztof Berenda, wielkość rozszerzonej umowy to 2,5 miliona ton gazu skroplonego rocznie.

