Najlepsza pora dnia na przyjmowanie żelaza, witaminy D i B12. Co mówią eksperci?

Suplementy – kiedy warto je stosować?
Współczesne półki apteczne i sklepowe wręcz uginają się od rozmaitych suplementów diety. Wydaje się, że niemal każdy może znaleźć coś dla siebie. Jednak badania naukowe pokazują, że rutynowe przyjmowanie witamin i minerałów przez zdrowych dorosłych rzadko przynosi korzyści w zakresie ochrony przed poważnymi chorobami.
Co więcej, nieuzasadniona suplementacja może nieść ze sobą ryzyko. Nadmiar niektórych witamin rozpuszczalnych w wodzie, jak B6, może prowadzić do uszkodzenia nerwów, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, zwłaszcza witamina A, mogą się kumulować w organizmie i wywołać toksyczność.
Zdecydowanie warto sięgać po suplementy w przypadku stwierdzonego niedoboru lub w określonych sytuacjach – na przykład po kwas foliowy przed i na początku ciąży, witaminę B12 dla osób na diecie roślinnej czy witaminę D w okresie jesienno-zimowym.
Żelazo – jak poprawić wchłanianie?
Suplementy żelaza są zalecane przede wszystkim osobom z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Warto jednak pamiętać, że przyczyny tego stanu mogą być różne, w tym utrata krwi czy zaburzenia wchłaniania. Dlatego zawsze należy potwierdzić niedobór i jego przyczynę u lekarza, zamiast samodzielnie rozpoczynać przyjmowanie preparatów żelaza na podstawie subiektywnego uczucia zmęczenia.
Wchłanianie żelaza jest mocno uzależnione od tego, z czym je przyjmujemy. Kawa może obniżyć przyswajanie tego pierwiastka nawet o połowę – w jednym z badań kawa pita razem z suplementem żelaza zmniejszyła jego wchłanianie aż o 54 proc. w porównaniu do wody. Również spożycie suplementu z posiłkiem, nawet z dodatkiem soku pomarańczowego, prowadziło do redukcji wchłaniania o 66 proc.
Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że pora dnia może mieć pewien wpływ – wchłanianie żelaza po południu może być nieco niższe niż rano, choć różnica ta nie jest statystycznie istotna.
Wapń również może ograniczać wchłanianie żelaza, szczególnie przy jednoczesnym spożyciu obu składników. Jednak w dłuższej perspektywie wpływ ten jest niewielki. Jeśli lekarz zalecił jednoczesne przyjmowanie żelaza i wapnia, warto skonsultować z farmaceutą, czy należy rozdzielić ich dawki.
Najlepsze wchłanianie żelaza obserwuje się na pusty żołądek, jednak dla wielu osób taki sposób przyjmowania suplementu wiąże się z dolegliwościami żołądkowymi, takimi jak nudności czy bóle brzucha. W przypadku problemów zaleca się przyjmowanie żelaza z posiłkiem. Zalecenia wskazują, aby przyjmować żelazo 30 minut przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku, ale w razie nietolerancji żołądkowej – dopuszcza się spożycie z jedzeniem.
Witamina D – z tłuszczem dla lepszego efektu
Witamina D należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, co oznacza, że jej wchłanianie jest zdecydowanie lepsze, gdy przyjmujemy ją razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Badania wykazują, że witamina D3 lepiej się przyswaja, jeśli towarzyszy jej tłuszcz – nie ma jednak znaczenia, czy jest to śniadanie, obiad czy kolacja.
Witamina B12 – kluczowa przyczyna suplementacji
Witamina B12 jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. Naturalnie występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w żywności wzbogacanej. Osoby na diecie roślinnej, które nie suplementują B12, są szczególnie narażone na jej niedobór.
W przypadku tej witaminy najważniejszy jest powód suplementacji, a nie godzina jej przyjmowania. Niektóre leki – na przykład metformina lub inhibitory pompy protonowej – mogą znacznie obniżać poziom B12. W takich sytuacjach rozdzielenie dawek zwykle nie rozwiązuje problemu i konieczna może być zmiana sposobu suplementacji lub jej dawki.
Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie cyjanokobalaminy (syntetycznej formy B12) na pusty żołądek. W przypadku preparatów dostępnych bez recepty, warto stosować się do zaleceń producenta. Jeśli niedobór wynika ze słabego wchłaniania, lekarz może zalecić wysokie dawki doustne lub zastrzyki – oba sposoby są skuteczne, a wybór zależy od przyczyny niedoboru i opinii lekarza.
O czym pamiętać przed rozpoczęciem suplementacji?
Zanim sięgniesz po suplementy, warto zastanowić się, czy rzeczywiście istnieje ku temu uzasadniony powód. Dawka powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb, a skład suplementu – sprawdzony pod kątem obecności tych samych składników w innych przyjmowanych preparatach.
Przyjmowanie leków na receptę to kolejny powód, by skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem – niektóre suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami, a odpowiedni odstęp czasu między dawkami może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii.
W przypadku suplementów istotny może być nie tylko sam moment przyjmowania, ale również to, z jakim posiłkiem lub napojem są spożywane. Gdy nie ma dowodów na wpływ pory dnia na skuteczność suplementacji, najlepiej przyjmować preparaty regularnie, o porze, którą łatwo zapamiętać, stosując się do zaleceń lekarza lub informacji na opakowaniu.