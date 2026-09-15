Mają więcej potasu niż banany. Jesienią to warzywo powinno stale gościć na Twoim stole

Mają więcej potasu niż banany. Jak bataty chronią Twoje serce?
Jesień to czas, gdy coraz chętniej sięgamy po rozgrzewające potrawy, a bataty świetnie wpisują się w ten trend. To warzywo, które zdobywa popularność nie tylko ze względu na wyjątkowy smak, ale również dzięki swoim właściwościom prozdrowotnym. Jedną z największych zalet batatów jest wysoka zawartość błonnika – już średniej wielkości bulwa dostarcza około czterech gramów tego cennego składnika. Błonnik ten odgrywa kluczową rolę w profilaktyce chorób serca, pomagając obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych, a tym samym – zawału serca czy udaru mózgu.
Dodatkowo bataty są doskonałym źródłem potasu – minerału, który wspiera prawidłową pracę serca, pomaga regulować ciśnienie krwi oraz zapobiega bolesnym skurczom mięśni. Co ciekawe, jedna ugotowana bulwa batata zawiera około 350 mg potasu, czyli więcej niż popularny banan. Dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi 2 600 mg dla kobiet i 3 400 mg dla mężczyzn, dlatego regularne spożywanie batatów może znacząco przyczynić się do utrzymania równowagi elektrolitowej organizmu.
Naturalna tarcza dla odporności i stabilny cukier bez nagłych skoków
Oprócz błonnika i potasu, bataty zawierają również szereg innych cennych składników. Są bogatym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność oraz witaminy B6, odpowiadającej za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu. Jednak to obecność beta-karotenu – barwnika nadającego batatom charakterystyczny pomarańczowy kolor – czyni je wyjątkowo wartościowymi. Beta-karoten to silny antyoksydant, który w organizmie przekształcany jest w witaminę A, niezbędną dla zdrowia oczu oraz prawidłowego wzrostu komórek.
Bataty są również polecane osobom, które chcą utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Dzięki wysokiej zawartości błonnika węglowodany zawarte w batatach są wchłaniane wolniej, co pomaga unikać gwałtownych skoków cukru. To szczególnie ważne dla diabetyków oraz osób zagrożonych insulinoopornością.
Wielki pojedynek bulw: Bataty kontra tradycyjne ziemniaki
Zarówno bataty, jak i tradycyjne ziemniaki są bogate w węglowodany, witaminy i minerały. Jednak to słodkie ziemniaki mają przewagę pod względem wartości odżywczych – zawierają znacznie więcej potasu oraz beta-karotenu. Obecność antyoksydantów sprawia, że bataty są korzystniejszym wyborem dla osób dbających o zdrowie serca i układu krążenia.
Gotowane czy pieczone? Popełniamy kluczowy błąd przy batatach
Sposób przygotowania batatów ma ogromne znaczenie dla zachowania ich walorów zdrowotnych. Najlepszym wyborem jest gotowanie, ponieważ ten sposób obróbki pozwala zachować najwięcej antyoksydantów i składników mineralnych. Badania wskazują, że gotowane bataty mają wyższą zawartość prozdrowotnych substancji niż te pieczone, smażone czy gotowane na parze.
Bataty świetnie sprawdzają się jako dodatek do obiadu, składnik zup i sałatek, a nawet jako zdrowa przekąska.
Od zupy krem po zdrowe desery – jak jeść bataty na co dzień?
Bataty to warzywo niezwykle uniwersalne i łatwe w przygotowaniu. Można je wykorzystać do przygotowania frytek, gnocchi, zapiekanek, kremowych zup, a nawet ciast oraz deserów. Już jedna bulwa dziennie wystarczy, by poczuć ich pozytywny wpływ na zdrowie. Włączenie batatów do codziennej diety jesienią to prosty sposób, by zadbać o serce, odporność i równowagę elektrolitową organizmu.