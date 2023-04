„Działania sabotażowe potrafią być bardzo groźne. Szczególnie, gdy widzieliśmy dość spektakularne akty sabotażu, do dziś nie potwierdzone przez kogo, jeżeli chodzi o rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ta sprawa była bardzo mocno podnoszona i wszystkim zapaliła się czerwona lampka, że przecież to nie są jedyne linie przesyłowe, na które można oddziaływać. Tych instalacji jest oczywiście więcej, bo to są instalacje portowe, linie przesyłowe, w tym Baltic Pipe, który jest odnogą rurociągu zachodniego. A rozpoznanie Rosjanie prowadzili, prowadzą i prowadzić będą na Bałtyku, tak jak to zawsze robili” - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, obecnie ekspert fundacji Stratpoints.

Maciej Matysiak / Archiwum RMF FM

Gość RMF24 podkreślił, że "aktywność krajów natowskich zabezpieczających działania jest bardzo duża i na lądzie, i w powietrzu, i także na morzu". Tutaj dodałbym również pod powierzchnią morza, bo mamy działanie rosyjskiej floty bałtyckiej także w zakresie okrętów podwodnych. I tutaj współdziałanie z państwami bałtyckimi, szczególnie ze Szwecją jest bardzo istotne. Szwedzi dość dobrze monitorują działania floty bałtyckiej i prowadzą takie działania na bieżąco - mówił ekspert fundacji Stratpoints.



Były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego odniósł się również od informacji o awarii kabla energetycznego łączącego zachodnie wybrzeże Finlandii ze wschodnim wybrzeżem Szwecji. Linia nie przesyła prądu. Czy tu powinna zapalić się czerwona lampka? - pytał prowadzący rozmowę Bogdan Zalewski. Zapala mi się czerwona lampka, ale ona się zapala nie tylko na tę ostania informację. Widzieliśmy już takich informacji więcej - mówił płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak. Chociażby sabotowanie, do dziś niewyjaśnione przez kogo, przecięcia linii światłowodowych, co spowodowało duże problemy w zarządzaniu komunikacją kolejową w Niemczech. W Polsce widzieliśmy ujęcie grupy agentów - szpiegów działających na rzecz Rosji, która rozmieszczała kamery nagrywające ruch kolejowy wzdłuż południowej części Polski - wymieniał ekspert. Także te działania są prowadzone. I każdy element, który może wyglądać nawet na przypadkowy wypadek, należy zbadać pod kątem tego, czy nie było tam celowego działania ludzkiego i jakie były tego motywy. Bo czasami to celowe działanie ludzkie wynika z różnych motywacji, z głupoty, z jakiś działań wewnętrznych - dodał.



Gość RMF24 mówił również o czasowym zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Jego zdaniem "wynika to wydaje się właśnie z tych informacji, które uzyskano po ujęciu tej dziewiątki szpiegów rosyjskich". Natomiast przypominam też, że mamy problem z zarządzaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych. Sprawa tzw. nurków szukających bursztynu w Zatoce Gdańskiej. Zbadanie takich spraw powinno być dogłębne pod każdym kątem, bo jest ich coraz więcej. One się mnożą. I one się mnożą z tego powodu, że mamy aktywną działalność między innymi rosyjskich służb wywiadowczych na terenie Polski. Bo Polska jest obecnie kluczowym krajem, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie - tłumaczył ekspert.

Bogdan Zalewski zapytał byłego zastępcę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o plusy i minusy działania polskich służb w kontekście dbałości o bezpieczeństwo. Na plus zaliczyłbym działania służb i bardzo kibicuje szczególnie mojej byłej służbie w działaniach, które prowadzą. Czyli uaktywniania się w zakresie ujawniania właśnie działań wrogich Polsce. Widzieliśmy sporo już tych sytuacji. Ujęcie chociażby Tomasza L. w Warszawie, czyli szpiega rosyjskiego. Widzieliśmy dziewiątkę ujętą, widzieliśmy jeszcze kilka elementów ujawnianych działań rosyjskich - mówił Matysiak.



Na minus zaliczyłbym bardzo kiepską komunikację społeczną - mówił. Widzieliśmy to przy okazji eksplozji rakiet, które zdarzyły się w Przewodowie i tragicznej sytuacji śmierci dwóch osób. To zarządzanie kryzysowe teraz jest bardzo ważne. W tej sytuacji to nie zadziałało i więcej dowiedzieliśmy się ze źródeł zewnętrznych, w tym amerykańskich, bo polskie oficjalne organy milczały przez wiele godzin. Więc tu jest bardzo dużo do zrobienia. I bardzo dużo w zakresie profilaktyki, takiej bieżącej. Nie ćwiczenia na pokaz, tylko realne działanie, które powinno się przekładać faktycznie w ujmowaniu, ujawnianiu i likwidowaniu zagrożenia - dodał.