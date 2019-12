„Wyrok TSUE jest podstawą do pewnej zadumy, żeby klasa polityczna zrobiła dwa kroki do tyłu, złapała głębszy oddech. Z naszej strony ręka jest wyciągnięta. Chcieliśmy rozmawiać przez cztery lata, chcemy rozmawiać nad tym, co zrobić, żeby obywatele jak najmniej ucierpieli” - mówił szef stowarzyszenia Iustitia Krystian Markiewicz w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. „Apelowaliśmy do pana prezydenta, pana premiera, ministra sprawiedliwości: porozmawiajmy. Zamiast tego słyszę ciągle ataki na sędziów, na ‘przewrotowców’, ‘polityków’. Ten język nikomu nie służy” - zaznaczył.

Pytany o to, czy posłał "negocjatora" do polityków, Markiewicz stwierdził, że "nie wysyła emisariuszy". Ja mogę wysyłać listy, mogę korzystać z mediów. Nie jesteśmy tajnym stowarzyszeniem, można się do nas zwrócić bez problemu - podkreślił Markiewicz.

Markiewicz był także pytany o zarzuty dyscyplinarne, które usłyszał na początku grudnia. Uważam, że to są zarzuty mające charakter quasi-polityczne. Te wszystkie 55 zarzutów są tak naprawdę związane z jednym listem - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca. Stwierdził, że dla niego to trochę tak, jakby osoby walczące ze smogiem zostały oskarżone o działalność polityczną. Jeżeli ja walczę o to, żeby politycy nie wchodzili do sądów, nie decydowali o tym, kto będzie sędzią albo jakie będą wyroki, albo walczę z tymi politykami, to mnie się zarzuca działalność polityczną. Ja walczę o praworządność, żeby ludzie mieli sprawy rozstrzygane przez niezależnych sędziów - powiedział.

Ustawy można uchwalić jakie się chce. Przypomina mi się III Rzesza - tam były też ustawy i tam też sędziowie mówili później: dobra, są ustawy uchwalone przez niemiecki parlament, będziemy je stosować - mówił Markiewicz. Ministerstwo powiedziało w ubiegłym tygodniu, że pracuje nad przepisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej sędziów. I wskazało na konkretny przepis prawa karnego niemieckiego. I ten przepis został wprowadzony po II wojny światowej po to, by rozliczać sędziów, którzy w czasie III Rzeszy wydawali wyroki - dodał.





Krzysztof Ziemiec: Pięćdziesiąt pięć zarzutów dyscyplinarnych na pana koncie. Zgadza się? Czy coś się już zmieniło?

Krystian Markiewicz: Mówimy o tym ostatnim zarzucie. Bo mam też inne. Ale tak. Za jednym razem ostatnio dostałem 55 zarzutów.

A w sumie ile tego będzie?

Jeszcze parę trzeba dodać.

Wszystkie pan je ignoruje. Dlaczego?

Uważam, że to są zarzuty, które mają charakter quasi-polityczny. Co prawda mnie się zarzuca działalność polityczną, a tak naprawdę te 55 zarzutów jest związanych z jednym listem. Ja wysłałem jeden list do sędziów sądów dyscyplinarnych, po tym jak KE wszczęła przeciwko Polsce to postępowanie tzw. przeciwnaruszeniowe w związku z dyscyplinarkami. Apelowałem w nim do sędziów, żeby poczekali na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który rozstrzygnie tą sprawę. Chodziło o to, żeby nie przesyłali akt do Izby Dyscyplinarnej SN. Chodziło mi o sędziów, którzy stają przed tymi sądami, żeby nie niszczyć ich jako sędziów. Jako ludzi.



Pan o tym na początku z takim lekkim uśmiechem mówił. Tak sobie pomyślałem, że każdy z naszych słuchaczy gdyby w pracy u siebie miał różnego rodzaju zarzuty dyscyplinarne, to by się nie uśmiechał, tylko byłby strapiony i zmartwiony o pracę. U pana tego zmartwienia nie ma.

Cztery lata, można powiedzieć, na froncie, bo cztery lata jestem prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich. Inni koledzy i koleżanki wcale nie mają lepiej, nie mają łatwiej. Jako szef stowarzyszenia o nich się troszczę, mniej o siebie.

Zdaniem PiS to jest działanie polityczne, że to co robicie, to jest próba wywołania anarchii w kraju. Takie postępowanie pana również, czyli niepoddawanie się kontroli.

Ale to jest tak jakbyśmy powiedzieli, że osoby, które walczą ze smogiem w Polsce - z uwagi na to, że jest odpowiednie ministerstwo, które ma za to odpowiadać - to robią działalność polityczną. Czyli jeżeli ja walczę o to, żeby politycy nie wchodzili do sądu, żeby nie decydowali o tym, kto będzie sędzią, albo jakie będą wyroki i walczę z tymi politykami, to mnie się zarzuca działalność polityczną. Ja walczę o praworządność, o to, żeby ludzie mieli sprawy rozstrzygane przez niezależnych sędziów.



Tylko to też nie jest tak, że politycy weszli do sądów z maczetami, piłami i siekierami, tylko po prostu z ustawami, które te sądy miały zmienić. A państwo się tym ustawom przeciwstawiają.

Tak, bo uważamy je ze niezgodne z konstytucją i z prawem unijnym. Ustawy można uchwalić wszystkie jakie się chce. Wiem, że to jest mocne porównanie, ale przypomina mi się III Rzesza.

Bardzo mocne.

Bardzo mocne, ale tam też były ustawy - proszę zwrócić uwagę. I tam też sędziowie później mówili: dobra, są ustawy przez niemiecki parlament uchwalone to będziemy je stosować. Teraz te przepisy, które chce wprowadzić ministerstwo, co do odpowiedzialności karnej sędziów, to są przepisy, które zostały przyjęte później przez państwo niemieckie, właśnie dlatego, że ci sędziowie wtedy w czasie III Rzeszy wydawali wyroki na podstawie tych ustaw, które zostały prawidłowo przyjęte.

Tylko z całym szacunkiem mamy teraz zupełnie inną rzeczywistość.

