"Liczę na to, że przez weekend pan Marian Banaś skonsultuje się z rodziną, z jakimiś zaufanymi osobami i podejmie jedyną słuszną decyzję" - stwierdził w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan pytany o szefa Najwyższej Izby Kontroli. "Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie trwał na tym stanowisku przez całe tygodnie, będąc pod taką presją polityczną, medialną. W jaki sposób miałby wykonywać swoje obowiązki?" - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Czy prezes Jarosław Kaczyński zna raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego ws. Mariana Banasia? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie - przyznał w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dowodzi, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem w tej chwili jest dymisji pana Mariana Banasia - dodał. Pytany o tryb, w jakim odbyło się niedawne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z szefem NIK Bielan stwierdził: "Żadne prawo nie zabrania liderom partyjnym przekazywać swoich opinii". Media przez wiele dni sugerowały, że mamy "cichy układ" z Marianem Banasiem. W momencie, kiedy Jarosław Kaczyński w naszym imieniu przekazuje mu naszą jednoznaczną prośbę, opinię, wówczas powstają pytania w jakim trybie - zauważył gość Krzysztofa Ziemca.

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Co będzie z Marianem Banasiem?



Adam Bielan: Mam nadzieję, że poda się do dymisji w najbliższych dniach.



A jak nie? Już wczoraj się mówiło, że miał się podać wczoraj. Dziś jest sobota...



Pan premier powiedział, że mamy plan B, potwierdziła to również pani marszałek Elżbieta Witek, ale ja wolałbym, żeby zrealizował się plan A, to znaczy, żeby pan Banaś zachował się honorowo. Ja rozumiem, że może się nie zgadzać z zarzutami, które stawiały mu media, w tej chwili także Centralne Biuro Antykorupcyjne, ma prawo bronić swojego dobrego imienia, ma prawo oczywiście bronić się, jeżeli prokuratura rozpocznie postępowanie w tej sprawie, ale powinien robić to jako zwykły obywatel i oczywiście do momentu prawomocnego wyroku sądowego będzie osobą niewinną, ale jako prezes NIK musi być poza wszelkimi podejrzeniami.

Zatem plan B - co to jest?



Nie chciałbym na razie go zdradzać, mówiła o tym pani marszałek Elżbieta Witek, że prace nad ustawą w tej chwili trwają. Sytuacja jest trudna, ponieważ kadencja prezesa NIK jest wpisana do konstytucji, wszyscy widzieliśmy, co działo się z poprzednikiem pana Mariana Banasia, któremu w sierpniu 2015 roku uchylono immunitet, a który wytrwał na tym stanowisku do sierpnia 2019 roku...



Co w takiej ustawie mogłoby się znaleźć, żeby ona zmusiła, jak rozumiem, wtedy prezesa NIK-u do rezygnacji.



Nie chcę spekulować, ja liczę na to, że przez weekend pan Marian Banaś być może skonsultuje się z rodziną, z jakimiś zaufanymi osobami, i podejmie jedyną słuszna decyzję. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie trwał na tym stanowisku przez całe tygodnie, będąc pod taką presją polityczną, medialną. W jaki sposób miałby wykonywać swoje obowiązki?



On nie zdaje sobie sprawy, że jest to obciążenie wizerunkowe dla obozu władzy? No bo można kłaść się wieczorem - w radiu Banaś, wstajemy - Banaś, w ciągu dnia - Banaś, Banaś, Banaś... No jest to obciążenie, przyzna pan...



Dlatego sądzę, że poda się do dymisji... Nie znam osobiście pana Mariana Banasia, nie rozmawiałem z nim tete a tete, więc nie potrafię powiedzieć, jakim jest człowiekiem, jak długo jest w stanie wytrzymać taką presję, ale każdy normalny człowiek jednak w takiej sytuacji, podjąłby decyzję o ustąpieniu i bronił swojego dobrego imienia na drodze sądowej.



Pan mówi o słabości, a pamiętam, że jest nazywany od pewnego czasu "Pancernym Marianem", więc może ta odporność jest duża. A co jest w raporcie CBA?



Nie znam tego raportu, wiemy tylko tyle, z komunikatu CBA, które wczoraj poinformowało, że zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczącego zatajania...



A kto zna raport, panie pośle?



Na pewno ten raport zna pan premier, wicepremier, znaczy przepraszam - wiceprezes PiS, minister spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Kamiński. Trudno powiedzieć, jakie inne osoby.



A prezes Jarosław Kaczyński też zna?



Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.



A rozmawiał pan z kimś, kto ten raport zna? Co w tym raporcie jest? Jest mocny?



Nie pytałem o treść raportu, natomiast zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dowodzi, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem w tej chwili jest dymisja pana Mariana Banasia.



Było takie spotkanie wieczorne w siedzibie PiS - chyba prezes PiS nie przekonał wtedy prezesa NIK-u...



Było takie spotkanie, rzeczywiście, Jarosław Kaczyński jako lider większości, największej partii w ramach Zjednoczonej Prawicy przekazał oczekiwanie naszego obozu politycznego panu Marianowi Banasiowi. Być może potrzebuje trochę czasu do namysłu...

Takie spotkanie to był tryb dopuszczony przez normy prawne?

Tryb polityczny. Żadne prawo nie zabrania liderom partyjnym przekazywać swoich opinii w ten sposób. Zresztą mogę powiedzieć, że media przez wiele dni sugerowały, że my mamy jakiś "cichy układ" z panem Marianem Banasiem. W momencie, kiedy Jarosław Kaczyński w naszym imieniu przekazuje mu naszą jednoznaczną prośbę, opinię, to wówczas powstają pytania, w jakim trybie.

A może panie pośle to jest wszystko mistyfikacja? Może skoro są już nowi wiceprezesi NIK-u, którzy będą zarządzali izbą, to teraz odwołanie tak naprawdę można przewlekać, albo nawet można odwołać pana prezesa czy on się poda do dymisji. Nie będzie nowego przez wiele miesięcy, a sytuacja i tak się nie zmieni.

Sprawa pana Mariana Banasia szkodzi jemu, niewątpliwie. Ale szkodzi naszemu obozowi i szkodzi państwu. Chociaż przy poprzedniku mieliśmy poważniejsza sytuację prawną, bo postawione zarzuty i uchylony immunitet.

Pełna zgoda, ale teraz miało być inaczej

No tak, tylko ja rozumiem jako były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, że nam mniej wolno, ale też rozumiem moich kolegów, którzy są poirytowani. Często do mnie dzwonią, mówią: "patrz, Kwiatkowski cztery lata z uchylonym immunitet, a media go tak nie grillowały". A Platforma Obywatelska poparła go w wyborach do Senatu, a teraz uczyniła szefem Komisji Ustawodawczej w Senacie.

A może jest tak, że Marian Banaś ma taką wiedzę, że jest po prostu z punktu widzenia politycznego dla kogoś niebezpieczny i dlatego jest cały czas na tej funkcji, na tym miejscu?

Panie redaktorze, co mielibyśmy więcej zrobić w tej chwili, żeby przekonać pana czy opinię publiczną, że chcemy dymisji pana Mariana Banasia? Czy mamy drzeć publicznie jego zdjęcia? Wbijać igły w jakieś jego podobizny?

Nie ta kultura polityczna. Nie ten kraj

Jest apel ze strony wszystkich najważniejszych osób w państwie. Wypowiadał się w tej sprawie również pan prezydent. Oczekujemy jak najszybszej dymisji ze strony pana Mariana Banasia, a jeżeli ona nie nastąpi będziemy wdrażać plan "B", o którym mówił pan premier.

Ostatnie pytanie panie pośle. Może służby zawiniły? Może my wszyscy domagamy się dymisji prezesa NIK-u, a tak naprawdę trzeba domagać się kogoś, kto odpowiada za służby?

Każdy tego rodzaju przypadek jest, powinien być przedmiotem analizy po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Postępowanie CBA trwało w tej sprawie od kwietnia.





Wkrótce cała treść rozmowy