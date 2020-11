„Nie jest wcale dobrze, ponad 20 tys. zakażeń dziennie, setki zmarłych to są dane dramatyczne. Natomiast liczę na to, że krzywa wzrostu wypłaszczy się w sposób trwały i wtedy, jeśli chodzi o sklepy, mam nadzieję, że grudzień – czyli ten miesiąc kluczowy z punktu widzenia obrotu w handlu – będzie już miesiącem ze sklepami otwartymi” – mówił o pandemii w Polsce Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Jarosław Gowin.

Wideo youtube

Minister rozwoju, pracy i technologii dopytywany o to, kiedy zapadnie decyzja o ewentualnym terminie otwarcia sklepów meblowych, stwierdził: Uchylę rąbka tajemnicy, dzisiaj będą kolejne konsultacje. Mam nadzieję, że każda z tych telekonferencji przybliża nas do pozytywnej decyzji. Może pan redaktor czy słuchacze zadawać sobie pytanie, dlaczego minister gospodarki tak dużą uwagę przywiązuje do sklepów meblowych. Otóż one są elementem systemu naczyń połączonych z przemysłem meblowym, który jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego eksportu (...). Warto wspierać przemysł meblowy poprzez otwarcie sklepów.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY KRZYSZTOFA ZIEMCA Z JAROSŁAWEM GOWINEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gowin: Mam nadzieję, że grudzień będzie już miesiącem ze sklepami otwartymi

Mam pełne zaufanie do pana ministra Mariusza Kamińskiego. Czekam na wyjaśnienia - tak doniesienia o możliwej dymisji szefa MSWiA w związku z działaniami policji m.in. podczas Marszu Niepodległości skomentował Jarosław Gowin.

Minister rozwoju, pracy i technologii był też pytany o to, dlaczego wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński milczy w sprawie zajść z 11 listopada. Pan premier Kaczyński bardzo rzadko występuje w mediach, natomiast codziennie nadzoruje funkcjonowanie tych kilku resortów (...). Wiem, że trzyma rękę na pulsie - tłumaczył Jarosław Gowin.

Pytany o odpowiedzialność za zamieszki podczas Marszu Niepodległości, wicepremier wskazuje na organizatorów: Podstawowa odpowiedzialność, to odpowiedzialność prawna organizatorów. Mnie się bardzo podobała ta koncepcja przejazdu niepodległości, niestety okazało się, że organizatorom wymknęło się to spod kontroli, a obok wielu uczestników tego wydarzenia, którzy mieli taką motywację patriotyczną, pojawiły się grupy chuliganów i niestety doszło do starć. Okoliczności są wyjaśniane - zaznaczył.

Polska zawetuje budżet UE?

Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo ona byłaby zła dla Polski, zła dla całej UE. Projekt integracji europejskiej jest takim śmiałym projektem historycznym. Na pewno w czasach pandemii lepiej wychodzić z kryzysu wspólnie niż pojedynczo - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Jarosław Gowin o możliwym wecie Polski ws. unijnego budżetu.

W dalszej części rozmowy poruszono też temat oskarżeń wobec kardynała Stanisława Dziwisza. Wicepremier stwierdził, że hierarcha nie powinien odpowiadać przed sejmową komisją ds. pedofilii. Natomiast przed trybunałem kościelnym zdecydowanie tak. Okoliczności, na które wskazuje ten film i wcześniejsza książka, i wiele innych wydarzeń, których część pamiętam z własnej biografii, bo byłem jedną z osób, które doprowadziły do odwołania arcybiskupa Juliusza Paetza, wtedy w naszych działaniach często napotykaliśmy na mur oporu ze strony instytucji kościelnej. Kluczową cegłą w tym murze był ówczesny sekretarz św. Jana Pawła II - przyznał Jarosław Gowin i dodał: Nie jestem zaskoczony (ostatnimi doniesieniami ws. kard. Dziwisza - przyp. RMF FM). Wśród osób, które zaangażowane były w okoliczności wyjaśniania prawdziwych - niestety - zarzutów wobec arcybiskupa Paetza, świadomość roli ówczesnego biskupa Dziwisza, dzisiaj kardynała Dziwisza była pełna.

"Jeżeli minister zdrowia uzna, że szczepienie na Covid-19 ma być przymusowe, nie będę kruszył kopii"

Nie ma decyzji rządu, ale moim zdaniem nie ma sensu nikogo uszczęśliwiać na siłę. Nawet nie ma sensu ratować na siłę - odpowiedział Jarosław Gowin, zapytany, czy szczepienie przeciwko koronawirusowi może być obowiązkowe. Jeżeli minister zdrowia zajmie jednoznaczne stanowisko, że to szczepienie powinno być przymusowe, to przecież nie będę w tej sprawie kruszył kopii - dodał wicepremier w internetowej części programu Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Jarosław Gowin odniósł się też do prezydenckiego projektu ustawy aborcyjnej. Zdecydowanie tę ustawę popieram, chociaż ubolewam, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wywróciło to, co jest nazywane kompromisem aborcyjnym. Ja byłem zwolennikiem tego kompromisu - powiedział Gowin. Odpowiedział też na pytanie, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie do dziś nie został opublikowany: Brakuje uzasadnienia ze strony Trybunału. I to jest zresztą powód, dla którego osobiście wątpię, czy jest sens rozpoczynać pracę na najbliższym posiedzeniu nad projektem prezydenckim - powiedział prezes Porozumienia.

Gowin chciałby też, żeby Zjednoczona Prawica porzuciła na razie prace nad ustawą o ochronie zwierząt. Moim zdaniem w tej chwili powinniśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy odsunąć na bok wszystkie kwestie, które mogą nas wewnętrznie dzielić. A "piątka dla zwierząt" jest jednym z takich projektów - powiedział Gowin. Zapowiedział też, jak zachowają się posłowie Porozumienia, jeśli projekt jednak trafi do Sejmu. Wtedy na pewno nie dojdzie do jednolitego głosowania w ramach naszego klubu. To nie jest projekt objęty umowa koalicyjną. Nie sądzę, żeby nowa wersja projektu mogła cieszyć się naszą akceptacją - stwierdził Gowin.