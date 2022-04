"Trwa dyskusja między różnymi propozycjami dotyczącymi zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. PiS stoi na stanowisku następującym: szukamy kompromisu z Unią Europejską" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. "Uważamy, że różne racje merytoryczne w czasie tych prac mogą wybrzmiewać - z jednej strony uwagi zgłaszane przez Solidarną Polskę, z drugiej strony przez opozycję. Trzeba szukać kompromisu. Każdy musi trochę zrezygnować ze swoich postulatów" - dodał.

Chcemy kompromisu z UE także po to, żeby w Polsce można było kontynuować zmiany w wymiarze sprawiedliwości, na które czeka wielu Polaków - tłumaczył gość Rocha Kowalskiego. PiS nie jest za tym, żeby wstrzymywać składkę do UE, chociaż uważamy, że Unia Europejska postępuje niewłaściwie. Dochodzi do naruszenia nie tylko traktatów, ale także dobrych zasad współpracy między państwami. Polska płaci składkę, więc powinna korzystać, tak jak wszystkie inne państwa. Mechanizmy nacisku, które są w Europie, nie są właściwe - ocenił Bartłomiej Wróblewski. Wydaje nam się, o tym zapewniają nasi negocjatorzy, że porozumienie jest blisko - zastrzegł.