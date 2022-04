„Ropy naftowej na świecie jest mnóstwo. Mamy na szczęście naftoport, który spokojnie przeładuje wolumeny ropy potrzebne zarówno Orlenowi, Lotosowi, a także dwóm rafineriom w Niemczech” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Maciej Szozda, ekspert rynku paliw.

Wideo youtube

Będzie to ropa zbliżona składem frakcyjnym do ropy rosyjskiej, bo ta jest optymalna do przerobienia przez polskie rafinerie. To będzie ropa saudyjska, norweska, iracka, kurdyjska, afrykańska. Wszystkie będą do nas przypływać statkami - stwierdził.

Pytany o to, czy całkowite odcięcie się od rosyjskich surowców jest możliwe, Szozda odpowiada twierdząco. Mówię o ropie naftowej i węglu, z gazem też jest to możliwe, ale będzie to trudniejsze - dodał.