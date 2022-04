"Mamy sytuację niecodzienną. Skala zacieśnienia polityki pieniężnej jest bardzo duża, stopy procentowe szybko rosną. Jest to sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia w Polsce od ponad 20 lat. Wiele osób ma problemy ze spłatą" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Łukasz Hardt, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. "Osoby, których rata kredytowa zaczęła tak szybko rosnąć, że przekracza próg ich dochodu, powinny liczyć na wsparcie ze strony państwa" - dodał.

Zawsze jest pytanie o to, kto ma wziąć na siebie ryzyko stopy procentowej. Czy to ryzyko ma być w 100 proc. po stronie tego, który bierze kredyt czy może jednak część tego ryzyka powinna być po stronie banku? Mamy wiele krajów w Europie, gdzie kredyt hipoteczny jest do pewnego stopnia na stopie procentowej lub ta stopa nie zmienia się tak szybko wraz ze zmianami parametrów polityki pieniężnej - zauważył gość Mariusza Piekarskiego.