„To jest geopolityczne trzęsienie ziemi i na pewno będzie miało efekt odstraszający. To całkowicie zmienia sytuację w regionie Morza Bałtyckiego. Podziała to jak płachta na byka, dlatego że Rosja będzie musiała nasilać swoją retorykę, pokazać, że tego nie akceptuje. Można się spodziewać prowokacyjnych wypowiedzi i prowokacyjnych działań. W wymiarze militarnym i strategicznym to znacząco wzmacnia zdolność NATO do odstraszania Rosji” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Wojciech Lorenz, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych komentując plany wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

Specjalista wyjaśniał, w jaki sposób to zmieni sytuację państw bałtyckich. Trzeba spojrzeć na mapę. Państwa bałtyckie to najbardziej wrażliwy obszar sojuszu, dający pretekst ewentualny pretekst Rosji do zaatakowania NATO, choćby pod pretekstem obrony rosyjskojęzycznej mniejszości w państwach bałtyckich. Widać to na mapie, że zdolność do obrony opiera się przede wszystkim na możliwości wysłania wsparcia z Polski przez tzw. przesmyk Suwalski. Bardzo łatwo go zablokować, więc wsparcie musielibyśmy wysyłać też drogą morską i drogą powietrzną - wyjaśnił.

Kraje bałtyckie będą zachwycone rozszerzeniem sojuszu. Polska też powinna być zadowolona, bo to zmienia układ sił w całym regionie i ułatwia zdolności do obrony państw bałtyckich, a więc także strategicznych interesów Polski i zmniejsza ryzyko, że dojdzie do konfliktu o państwa bałtyckie, który się rozleje na cały region i zagrozi bezpośrednio Polsce - zauważył analityk.

Rosja dostaje sygnał, że spójność Zachodu i determinacja się umacnia, więc miejmy nadzieję, że to też przełoży się zdolność i wolę polityczną do udzielania wsparcia Ukrainie. (...) Putin nie tylko nie zrezygnuje z Ukrainy, bo to są jego cele strategiczne, ale jego cel strategiczny obejmuje niestety też nasze terytorium, czyli terytorium nowych państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej. Putin chce wymusić strefę buforową i to ultimatum, które postawił oznacza, że jesteśmy skazani na długofalową konfrontację między Zachodem i Rosją, która będzie nam stale groziła bezpośrednią konfrontacją militarną - powiedział gość Mariusza Piekarskiego.